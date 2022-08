L’amenaça de boicot autonòmic al pla d’estalvi energètic, que entre altres mesures inclou limitar l’aire condicionat i la calefacció als llocs de treball i apagar els aparadors comercials a les 10 de la nit, ha forçat el Govern a convocar una reunió d’urgència. Al principi, la trobada s’havia de celebrar dimarts i era de caire tècnic, amb els directors generals dels territoris. Però finalment serà dilluns i hi assistiran els consellers, com havien demanat comunitats com Madrid, que va arribar a anunciar que no compliria el decret llei aprovat, que entrarà en vigor dimecres.

«No valen excuses d’incompliment», ha assenyalat aquest diumenge la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que assistirà a la reunió junt amb la ministra d’Indústria i Comerç,Reyes Maroto. La Moncloa pretén que la trobada, a la qual assistiran els consellers de Medi Ambient, Comerç i Turisme, serveixi per arribar a una entesa, deixant clar que acatar el pla d’estalvi energètic no és optatiu. Però el malestar no només afecta les comunitats governades pel PP. Socis de l’Executiu com el PNB, amb qui els socialistes governen al País Basc, també han criticat les mesures per no haver-les consensuat amb els territoris, un missatge molt similar al del partit que lidera Alberto Núñez Feijóo. L’Executiu demana «donar exemple» «L’objectiu de la cita és alinear les polítiques d’estalvi i eficiència energètica de totes les administracions i reafirmar així, de forma solidària, el compromís d’estalvi d’un 7% del consum energètic adquirit per Espanya davant la UE per fer front a les conseqüències socioeconòmiques de la invasió d’Ucraïna pel règim de <strong>Vladímir Putin</strong>. Les institucions i els seus responsables són qui estan cridats a donar exemple a la ciutadania i liderar la vocació de solidaritat de la societat espanyola», assenyalen fonts de Transició Ecològica, que alhora remarquen que en tot moment s’ha buscat el diàleg. Segons el ministeri, Ribera es va reunir al juliol dues vegades amb els grups parlamentaris i una amb els consellers autonòmics després de l’amenaça de Rússia d’un tall total del subministrament. Ni els portaveus en el Congrés ni els representants de les comunitats van fer cap proposta en aquestes trobades, es defensa el Ministeri de Transició Ecològica.