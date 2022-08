Naturgy obté un 15% més de beneficis respecte l’any passat

Naturgy va guanyar 557 milions d’euros el primer semestre, un 15% més que fa un any, després d’incloure una provisió per l’impacte de la sentència desfavorable sobre la filial xilena Metrogras que puja a 126 milions d’euros, segons informa la companyia en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La gasista hauria d’haver lliurat els comptes al supervisor la setmana passada, però va endarrerir la presentació a aquest dijous per la decisió sobre Metrogas (de la qual és propietària en un 55% des de l’any 2016) per un conflicte que data de l’any 2009, quan la gasista encara no havia entrat a l’empresa xilena.

La prohibició del Govern de Cristina Fernández de Kirchner d’exportar gas d’Argentina a Xile ha provocat que Naturgy incorporés aquesta provisió de la multa de Metrogras (250 milions) als seus comptes per valor del 55% d’aquesta quantia.