El parc automobilístic de Girona té una antiguitat mitjana de 15,1 anys segons les estadístiques de la Direcció General de Trànsit (DGT), una tendència a l’alça que es prolonga des de 2007, quan l’edat mitjana dels vehicles no arribava als 10 anys. Al conjunt d’Espanya la situació és similar, si bé la mitjana d’edat dels vehicles que circulen per les carreteres (13,5 anys) és una mica inferior a la mitjana gironina. Les províncies amb el parc automolístic més envellit són Lleó, Orense, Zamora i Ávila, on s’acosten als 17 anys. Al tancament del 2021, segons les dades de l'últim Informe Anual de la patronal Anfac, Espanya continua allunyant-se de l'edat mitjana europea (11,5 anys).

Aquesta dada és especialment important perquè és un retrat de les carreteres espanyoles, i la realitat dels usuaris malgrat els esforços del sector per fomentar la descarbonització del parc automobilístic, amb automòbils i vehicles híbrids o elèctrics al 100%. De fet, Anfac celebra el creixement del 71,7% als cotxes zero emissions, amb un total de 162.071 unitats, o la pujada del 40,11% dels cotxes amb etiqueta ECO. Tot i això, aquests vehicles només representen un 0,54% i un 2,7%, respectivament, del parc espanyol, xifra molt llunyana al 64,7% de vehicles sense etiqueta o amb etiqueta B que circulen pel país, causants del 92 ,7% de les emissions contaminants.

Anfac identifica la crisi dels microxips i la incertesa econòmica i social derivada de la pandèmia com els factors decisius que han condicionat la recuperació del mercat, que s'ha mantingut en números vermells tot l'any. De fet, la patronal reconeix que l'augment de l'edat mitjana «reflecteix la baixa renovació que té el parc nacional d'automòbils». En aquest sentit, els conductors han preferit mirar el mercat d'ocasió, fet que va resultar que, el 2021, per cada cotxe nou matriculat es venguessin 1,4 vehicles de més de 10 anys, un total d'1,26 milions d'unitats davant de els 859.476 cotxes nous matriculats, cosa que es tradueix en cotxes més contaminants i perillosos.

Del total de les unitats antigues, un de cada quatre, 306.129, en tenia més de 20 anys, un 32% més respecte a l'any anterior. Paral·lelament, gairebé no es van donar de baixa 765.064 dels més de 19 milions de vehicles de més de 10 anys que circulen per Espanya.

En el que portem d’any, a les comarques gironines s’han venut venen 3,4 cotxes de segona mà per cada un de nou, molt per sobre la mitjana catalana (2,8 turismes usats per 1 de nou).

Des de l'associació de fabricants, Anfac, José López-Tafall, el seu director general, adverteixen que «és fonamental establir un pla ambiciós per impulsar l'electrificació acompanyat de mesures que, d'una manera activa, ajudin a progressar el rejoveniment i la renovació del parc». «Si no hi treballem», alerta, «els avenços aconseguits es veuran minimitzats per l’envelliment del parc».

Des de Fecavem, patronal catalana de la distribució, també alerten que al marge d’incrementar el volum d’emissions, un parc més envellit també suposa un problema per a la seguretat vial.

Tot i això, des d'Anfac confirmen que el sector avança positivament en el seu compromís «per aconseguir les zero emissions el 2050 i complir els objectius aprovats i marcats a Espanya i La Llei de Canvi Climàtic». N'és una prova la reducció del 6% en la mitjana d'emissions de CO2 dels vehicles nous matriculats al país l'any passat fins als 124 grams per quilòmetre, donant continuïtat a una tendència negativa iniciada el 2018. Des del 2007, quan la mitjana d'emissions era de 189 grams de CO2 per quilòmetre; el descens és del 31,5%.

En aquest sentit, malgrat que la mitjana d'emissions va tancar el 2021 baixant, aquest any el mercat d'automòbils nous està mostrant una estabilització de les vendes de vehicles alternatius, que arrencaven el 2022 amb quotes de mercat en màxims històrics i apropant-se a la benzina amb prou feines un 1,6% de distància. Tot i això, la gasolina ha anat recuperant terreny fins a superar en gairebé un 10% els alternatius, cosa que s'ha traduït en un increment sostingut de les emissions. Mentre que la mitjana va arrencar envoltant els 119,5 grams de CO2 per quilòmetre, al juliol la xifra va ser de 122,4 grams de CO2 per quilòmetre, acostant-se a la del 2021.

Pel que fa a la xifra total de vehicles, segons l'Informe Anual de la patronal espanyola al tancament de l'any passat hi havia 29,9 milions de vehicles, fet que suposa un lleuger increment del 0,6% respecte al 2020 i mantenir la tendència alcista dels darrers anys. Del total de vehcles a Espanya, 25,34 milions de vehicles eren turismes, un 0,7% més. Aquest volum suposa incrementar un 1,89% el nombre de turismes per cada 1.000 unitats, que es va situar a 540, i superar les xifres prepandèmia en un 1,5%.