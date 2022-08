CCOO reclama a la Generalitat que el transport públic urbà i interurbà sigui gratuït a partir de l'1 de setembre, tal com passarà amb els abonaments de Rodalies. En un comunicat, el sindicat considera que cal "garantir la igualtat de tracte a tota la xarxa catalana".

Fins al moment, els descomptes previstos per l'Autoritat Catalana del Transport entre setembre i desembre són del 50%. A banda, CCOO també valora "positivament" el decret energètic, que es va aprovar aquest dijous al Congrés dels Diputats, i creu que "va en la bona línia" per aconseguir una menor dependència del gas rus. Ara bé, el sindicat indica que aquest tipus de polítiques "haurien de tenir un caràcter més estructural" per tal d'assolir la neutralitat climàtica.