CriteriaCaixa, la societat hòlding que gestiona les participacions empresarials de la Fundació Bancària La Caixa, va guanyar 744 milions d’euros al primer semestre. La xifra és un 50% inferior a la del mateix període de l’any passat, ja que la firma es va apuntar llavors un benefici comptable extraordinari de 891 milions com a conseqüència de l’absorció de Bankia per part de la seva participada CaixaBank (va pagar per l’entitat menys de la meitat del seu valor teòric comptable i això li va generar uns guanys que no van entrar a caixa ni es van poder repartir com a dividend).

Sense aquest resultat extraordinari, el benefici recurrent de la companyia va millorar un 26%. Les seves participacions bancàries (principalment CaixaBank) van aportar-li 521 milions, un 12% més, mentre que la cartera industrial i de serveis (amb Naturgy entre altres empreses, com Cellnex, Telefónica i Saba) li van donar 263 milions, un 49% més. El banc, així, va guanyar 1.573 milions d’euros (un 62,4% menys pels efectes comptables esmentats, però un 17,1% més en termes recurrents), mentre que la gasista va registrar uns beneficis de 550 milions, un 15% més . El valor brut dels actius de CriteriaCaixa va pujar a 24.732 milions al tancament del juny, un 3,9% més: 9.660 milions en bancs, 11.634 en companyies industrials i de serveis, 2.599 en actius immobiliaris i 839 en efectiu.