El 40% dels gironins no necessiten hipoteca per comprar un habitatge

Un informe d’Idealista sobre el preu de l’habitatge detalla que, el mes d’agost, el cost per metre quadrat d’un habitatge era de 2.145 euros. Un cost que ha augmentat un 2% respecte al mateix mes de l’any passat. D’aquesta manera, i per posar un exemple, un habitatge de 40 metres quadrats costa al voltant de 85.000, i un de 50 metres quadrats ja supera els 100.000 euros. Mentrestant, un de 90 metres quadrats ja s’enfila gairebé als 200.000 euros. Això, tenint en compte el preu mitjà d’un habitatge a les comarques gironines, perquè hi ha municipis com El Port de la Selva (3.621 €/m2), Begur (3.318 €/m2) o Roses (2.644 €/m2), on el preu és encara més elevat. També n’hi ha d’altres, com La Jonquera (954 €/m2) o Anglès (987 €/m2), on el cost no està tant pels núvols i està per sota dels 1.000 euros el metre quadrat.

D’aquesta manera, el més normal és pensar que les persones que volen adquirir un immoble han de necessitar algun tipus d’ajut econòmic. I, en aquest sentit, la hipoteca és la forma més habitual para finançar l’adquisició d’un habitatge. Tanmateix, hi ha nombroses causes per les quals una persona no necessita una hipoteca a l’hora de comprar un nou habitatge. La venda de l’immoble en el qual vivien abans, una herència o que els compradors siguin grups inversors en podrien ser un exemple. O, simplement, també pot ser que una persona hagi estalviat prou per a adquirir una propietat o perquè ha vist incrementat el seu patrimoni. Sigui per una cosa o per l’altra, a les comarques gironines hi ha un 40% de persones que no han necessitat una hipoteca per comprar un habitatge en el primer semestre d’aquest any.

Segons les estadístiques de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) entre el gener i el juny d’enguany es van realitzar un total de 7.415 compravendes d’habitatge a les comarques gironines, la xifra més alta des de 2007 -entre el 2008 i el 2014 es va produir la crisi immobiliària-. De totes aquestes operacions, 4.463 van ser adquirides per mitjà d’una hipoteca, mentre que 2.952 gironins no han necessitat aquest tipus d’acord per comprar el seu nou habitatge.

Tanmateix, aquest no ha estat l’any amb un percentatge més alt en el qual els gironins no hagin necessitat una hipoteca a l’hora d’adquirir un immoble durant els primers sis mesos. En concret, l’any 2018 hi va haver més de la meitat de persones de les comarques gironines que no van necessitar aquesta hipoteca (55,7%). En aquella ocasió, 2.998 gironins no els va caldre aquest préstec, del total de 5.374 compravendes d’habitatge que es van fer entre el gener i el juny. És a dir, fa quatre anys es van comprar uns 2.000 habitatges menys que enguany, però hi va haver 46 persones més que no van haver de menester d’hipoteca. Mentrestant, el 2019 el percentatge va davallar fins al 42,8%. Amb l’arribada de la pandèmia, la xifra va baixar encara més, fins a situar-se al 30,4% el 2020, tot i que el 2021 va repuntar fins al 37,1%. Amb la Covid-19 ja més normalitzada, en els sis primers mesos de 2022 la xifra ha arribat fins al 39,8%.

Per sobre la mitjana catalana

Durant els sis primers mesos de l’any, a Catalunya, es van realitzar un total de 51.283 operacions, i a 11.941 catalans no els va caldre préstec hipotecari per adquirir l’immoble. Això significa, que el 23,2% dels catalans no necessita hipoteca per comprar un habitatge. Ara bé, la província que fa baixar aquest percentatge és Barcelona, que només té un 10,1% de la seva població que no requereix hipoteca. En aquest cas, Tarragona lidera el rànquing (40,7%), superant per menys d’un punt a Girona, mentre que Lleida tampoc queda massa lluny del tant per cent d’aquestes dues províncies (37,1%).

En aquest sentit, les comarques gironines superen la mitjana catalana, i també l’espanyola, que és del 28,5%. Entre gener i juny d’aquest 2022 un total de 330.997 espanyols ha comprat un nou habitatge. Entre aquests, n’hi ha 94.542 que no els ha fet falta una hipoteca per poder-la adquirir. En aquest cas, però, el preu mitjà d’un habitatge en el conjunt de l’estat espanyol era de 1.896 euros el metre quadrat segons l’últim informa d’Idealista. Per tant, un cost per sota la mitjana gironina.