Rècord de recaptació d’impostos a Girona

La recaptació de l’Agència Tributària a les comarques de Girona va ser un 22,9% superior en el primer semestre de 2022 que en el mateix període de l’any passat. En concret, els ingressos van passar de 724 milions d’euros entre gener i juny de 2021 a més de 890 milions en els mateixos mesos d’enguany. Són xifres extretes de l’informe mensual de recaptació de juny de l’Agència Tributària. Aquesta recaptació, de rècord, suposa la primera vegada que els ingressos fiscals del primer semestre d’un any superen els 800 milions d’euros des d’almenys el 2007, primer exercici del qual Hisenda té dades publicades.

Però, si el primer semestre mostra un augment formidable de la recaptació fiscal gironina, el mes de juny en concret mostra dades fins i tot majors. I és que, al juny de l’any passat la delegació d’Hisenda a Girona va tancar el mes en números vermells (-4,7 milions d’euros), mentre que aquest any ho ha fet amb uns ingressos de més de 46 milions d’euros.

Les causes, explica la pròpia Agència Tributària, cal buscar-les en l’augment dels preus, en l’alça dels salaris i en la creació d’ocupació. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, el juny passat el cost de la vida va augmentar un 11,1% a Girona respecte al mateix mes de l’any anterior. Respecte al mercat de treball, les comarques gironines van sumar prop de 19.000 nous cotitzants a la Seguretat Social entre juny de 2021 i de 2022 en passar de 342.233 afiliats a 361.137.

L’alça en la recaptació fiscal a Girona és superior a la mitjana del conjunt d’Espanya, on Hisenda va veure com augmentaven els seus ingressos un 18,3% la primera meitat de l’any respecte a la de l’anterior (107.008 milions d’euros davant dels 90.475 del primer semestre de 2021). En el conjunt de Catalunya, l’Agència Tributària va recaptar prop de 21.000 milions d’euros, amb un creixement anual del 10,9%. Tarragona i Girona creixen per sobre el 20%, Barcelona ho fa un 10%, mentre que Lleida només ha recaptat un 1,1% més d’impostos durant el primer semestre.

Per grups d’impostos, l’IRPF és el que més va contribuir a les arques públiques gironines durant els primers sis mesos de l’any, amb 427 milions d’euros. A més, va experimentar un augment del 17% respecte als 365 milions registrats en el mateix període de l’any passat. A escala estatal, l’Agència Tributària explica que l’impost sobre la renda de les persones físiques és «la figura que continua mostrant un comportament més dinàmic per l’augment de la massa salarial i de pensions i pel conseqüent increment del tipus efectiu».

Prop de l’IRPF trobem l’IVA, que va aportar al fisc 343 milions d’euros entre gener i juny procedents de les comarques gironines. Aquesta xifra suposa un increment del 31,7% respecte al mateix semestre de l’any anterior, quan Girona va registrar uns ingressos de 260 milions d’euros per aquest tribut. Aquest creixement de recaptació per l’impost al valor afegit és molt superior als registrats en el conjunt d’Espanya (20,6%) i Catalunya (10,8%).

«Pel que fa als impostos indirectes, l’escalada dels preus i la tendència alcista del consum han mantingut a l’IVA com la figura principal amb major ritme d’augment en el que va d’any i, per tant, amb una major aportació al creixement agregat», explica l’Agència Tributària. Amb les bones xifres de la temporada turística, és molt probable que la recaptació per IVA segueixi la seva tendència alcista a les comarques gironines en el tercer trimestre de l’any.

IRPF i IVA sumen una recaptació de més de 770 milions a Girona fins al juny, o cosa que és el mateix, el 86% del total, una proporció similar al 80,3% que es registra en el conjunt de l’Estat. Més enllà d’aquests dos tributs, el que més aporta a les arques gironines (i del conjunt del sistema) durant el primer semestre de l’any és el de societats, que a més experimenta un creixement del 6% interanual a Girona.

La recaptació de la Generalitat

En la mateixa línia que l’Agència Tributària espanyola, la Generalitat també ha incrementat la recaptació dels tributs propis i dels cedits en la primera meitat de l’any. Pel que fa als tributs propis, ha ingressat 122 milions d’euros, un 14% més que l’any passat. El gran gruix de la recaptació correspon als impostos cedits, que van suposar uns ingressos tributaris de 2.132 milions d’euros entre gener i juny, un 15,6% més que el primer semestre de l’any passat. Una part important de l’evolució de la recaptació de la Generalitat està vinculada al mercat immobiliari -que acumula mesos en positiu- a través dels impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. De cara a la segona meitat de l’any, el departament d’Economia espera una desacceleració de la recaptació «a causa de la incertesa de l’evolució de la situació econòmica».