L’última nit d’Isabel II a Buckingham

La reina Isabel II va tornar ahir a la nit per última vegada al palau de Buckingham. Milers de persones que feia hores que esperaven sota la pluja van rebre amb aplaudiments, també amb els seus mòbils encesos gravant, l’arribada del cotxe fúnebre a la residència símbol de monarquia britànica i llar oficial durant dècades de la sobirana. A l’interior, el taüt va ser rebut pel seu fill Carles i els seus néts Guillem i Enric, juntament amb altres membres de la família reial. El fèretre va quedar instal·lat a l’Habitació Arc, que dóna al jardí i deu el nom al seu ampli finestral. Allà havia de passar la nit, després d’un breu trasllat a l’Habitació del Tron, perquè els empleats de palau també se’n poguessin acomiadar.

Avui a primera hora el taüt sortirà enmig d’una solemne desfilada en un harmó, camí de Westminster Hall, amb Carles III al capdavant. La processó recorrerà al llarg de 40 minuts la gran avinguda del Mall, fins arribar a Whitehall, seu de les casernes generals del govern i de la plaça del Parlament. La cerimònia podrà ser seguida pel públic en grans pantalles instal·lades als parcs reals, encara que la previsió del temps és dissuasòria.

L’avió que va traslladar ahir a Londres el cos d’Isabel II des d’Edimburg (on milers de persones li van voler retre el seu últim homenatge, fins llargues cues de fins a més de cinc hores de durada) havia aterrat a les set del vespre a l’aeròdrom militar de Northolt, a l’oest de la capital després d’una hora de vol.

El privilegi d’Anna

Les restes de la sobirana van viatjar en un avió militar C-17 Globemaster de la Royal Air Force, el tipus d’aparell utilitzat recentment en l’enviament d’armes i ajuda humanitària a Ucraïna. Els mateixos models també que es van fer servir per evacuar personal i refugiats a Kabul el 2021, quan la capital afganesa va caure en mans dels talibans, segons va confirmar un comandament castrense a la BBC. A la pista, mullada per la pluja, la primera ministra Liz Truss i el titular de Defensa, Ben Wallace, formaven part del petit grup que esperava el cadàver. Va ser una rebuda silenciosa, sense desfilades, ni himnes.

Acompanyant el fèretre de la seva mare hi anava Anna, la seva única filla, que ha estat al costat de les restes de la reina des de la seva mort dijous. En un comunicat la princesa va agrair, «el privilegi d’haver-la acompanyat en aquestes darreres jornades. Haver presenciat l’amor i el respecte que tants han mostrat en aquestes jornades ha estat una lliçó d’humanitat edificant».

El funeral d’Isabel II dilluns que ve implicarà l’operació de seguretat més gran en la història del Regne Unit. Més complexa encara que la inauguració dels Jocs Olímpics el 2012 o que els funerals de la Reina Mare i de Diana de Gal·les. No s’han reunit mai a la capital tants presidents, caps d’Estat, xeics, membres de la reialesa europea i dignataris internacionals com en aquesta ocasió.

10.000 policies

El nomenat cap de la Policia Metropolitana de Londres, Mark Rowley, ha descrit l’acte com «un desafiament massiu», però afirma que la seguretat està garantida. El desplegament comptarà amb 10.000 membres de les forces policials i 1.500 efectius més de l’Exèrcit britànic, amb franctiradors distribuïts les teulades dels edificis en punts clau. La vigilància es reforçarà amb l’ajuda de diversos helicòpters. El pla és complex, però molt precís i es porta preparant des de fa molt de temps.

Tots els mandataris mundials arribaran a la capital britànica amb els seus propis equips de seguretat. El president dels Estats Units, Joe Biden, anirà a l’abadia de Westminster des d’un lloc secret a l’oest de Londres. Als carrers de la capital les autoritats esperen que s’hi concentrin dos milions de persones.

Però no només el dia del funeral preocupa les autoritats, sinó els anteriors, mentre estigui oberta la capella ardent i es formin grans aglomeracions de persones per retre un últim homenatge a la sobirana. «Londres pot estar ple de gom a gom. Estem esperant cues de 12 o 15 hores per veure el fèretre i preocupa que aquestes files atreguin els criminals», va dir l’antiga superintendent de Scotland Yard, Parm Sandhu. «Les multituds poden ser objectiu terrorista» assenyala, alhora que adverteix de com serà de difícil circular fins i tot a peu pel centre.