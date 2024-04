Tanquen quatre grans aparcaments de Girona per fer-hi tasques de neteja

Girona s'ha despertat aquest matí amb quatre grans aparcaments gratuïts de terra tancats amb la previsió de fer-hi tasques de neteja intensiva. Es tracta del solar de terra que hi ha darrere de l’Auditori i que es coneix com el Triangle del Ter, la parcel·la de terra al costat del pavelló de Palau-sacosta, el terreny que hi ha a la rotonda de Mas Gri a tocar de la Clínica Girona i el solar que hi ha al barri del Pont Major, entre els carrers del Comerç i d’Agustí Riera.

Es preveu que els treballs en aquests quatre aparcaments s’allarguin fins demà migdia. En aquest sentit, entre avui i demà s’han eliminat entre 400 i 800 places d’aparcament a la ciutat, ja que tots tenen capacitat d’entre 100 i 200 vehicles que hi poden aparcar sense ordre preestablert.

En tot cas, el que s'ha fet avui ha estat treure els cotxes que encara quedaven aparcats als diferents solars. Mentrestant, demà durà a terme la neteja i l’Ajuntament de Girona confirma que, en principi, es farà tot i que plogui.