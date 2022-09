L’empresa pública Infraestructures multiplica els seus recursos per poder invertir més

Una dècada després de la seva creació, Infraestructures.cat, l’empresa pública que executa les obres de la Generalitat, afronta aquest 2022 amb el 50% més de pressupost que el 2017, un total de 678,977 milions d’euros. Atenta a les conseqüències que pugui tenir la inflació, però amb el missatge de la Conselleria d’Economia i Hisenda que el pressupost del 2023 serà expansiu, el braç executor dels grans projectes de transport públic, escoles i hospitals de Catalunya té en els fons europeus la seva principal amenaça.

El president d’Infraestructures.cat, Miquel Buch, va recordar que l’empresa es va crear el 2012 en un context de crisi econòmica, amb la voluntat d’aconseguir la "màxima eficiència" a l’hora de projectar, construir i mantenir les grans obres del Govern. Ara, la situació és ben diferent. De fet, en els propers mesos tindran una autèntica prova de foc amb el paquet dels fons Next Generation i en són conscients.

"Necessitem avançar al màxim les obres per evitar els imprevistos", va dir Buch. L’empresa està sotmesa a un fort estrès per complir els calendaris de Brussel·les. Els seus clients, les conselleries, es juguen massa i els pressionen. Per exemple, el 31 de desembre del 2023 tots els projectes del programa React-EU hauran d’estar executats, certificats i en servei. Trobar empreses per desplegar fibra òptica en determinats llocs està sent complicat, admet el president.

Part d’aquestes obres ja s’estaven fent, però, com que va ser una ampliació dels fons Feder 2014-2020 que es tanquen en acabar el 2023, cal ser diligent. Es preveu ampliar la plantilla d’Infraestructures.cat en un 50% per assumir la càrrega extra de treball: es passarà de 180 persones a 270. Alguns ja s’hi han incorporat i d’altres ho faran properament. A més del React-EU, a Catalunya moltes de les subvencions europees arribaran a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.