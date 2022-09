BBVA ofereix un préstec específic per a l’adquisició d’un cotxe elèctric

BBVA posarà a disposició dels clients particulars i autònoms el préstec cotxe ecològic, una solució de finançament per a l’adquisició de vehicles elèctrics i híbrids que no superin una emissió màxima de 75 grams de diòxid de carboni per quilòmetre. Aquest producte ofereix un import màxim de 75.000 euros, fins a 96 mesos de termini d’amortització (8 anys), un tipus d’interès del 4,95% i sense comissió d’obertura. La penetració dels vehicles elèctrics a Espanya continua clarament a l’alça. Així ho demostren les vendes d’electrificats, híbrids i de gas de l’any 2021, en què van augmentar un 55,2% respecte el 2020 segons dades ofertes per l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC).