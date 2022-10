Yolanda Díaz aposta per millorar la prestació d’atur

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va defensar la necessitat de millorar la prestació per cessament d’activitat dels autònoms i de caminar cap a la «igualació» de drets del col·lectiu amb els que gaudeixen els treballadors per compte aliè. En aquest sentit, la vicepresidenta segona va assegurar que «queda molt per fer» en el món del treball autònom, no només en l’àmbit de la protecció del col·lectiu, també en matèries com la conciliació i la prevenció de riscos laborals.