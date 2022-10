Holaluz va anunciar ahir que posa fi a la seva línia de negoci de comercialització de gas, que va iniciar el novembre del 2015 com a servei addicional per als seus clients d’electricitat 100% verda i amb el compromís de tancar aquest negoci quan hi hagués una alternativa sostenible clara. «És una decisió difícil que prenem amb alegria i amb la convicció que està en línia amb els nostres valors clau», va explicar la presidenta, Carlota Pi. La companyia acompanyarà els seus 70.000 clients amb contractes de gas a la tarifa regulada pel Govern (TUR) «durant les properes setmanes». L’executiva va destacar que l’empresa ha guanyat diners cada any amb aquest negoci. De fet, el seu ebitda es veurà reduït en uns 3,9 milions d’euros aquest any.