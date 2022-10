Pozuelo de Alarcón (Madrid) va ser el 2020 el municipi amb més de 2.000 habitants amb més renda mitjana anual per persona, un total de 26.009 euros, mentre que el municipi sevillà del Palmar de Troya va presentar la xifra més baixa, amb 6.785 euros, segons l’Atles de Distribució de Renda de les Llars del 2020 publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

D’acord amb les dades d’Estadística, Matadepera, a Barcelona, és el segon municipi més ric, amb una renda mitjana anual per habitant de 22.806 euros, seguit de Boadilla del Monte (Madrid), amb 22.224 euros, i de dos municipis més barcelonins, Sant Just Desvern i Sant Cugat del Vallès, amb rendes mitjanes anuals superiors als 21.300 euros per habitant.

Al costat contrari, els cinc municipis amb més de 2.000 persones que presentaven el 2020 les menors xifres de renda mitjana anual per habitant se situaven tots a Andalusia: El Palmar de Troya, a Sevilla (6.785 euros); Iralloz i Albuñol, tots dos a Granada, amb 7.036 i 7.061 euros, respectivament; Huesa, a Jaén, amb 7.080 euros, i Pruna, a Sevilla, amb 7.219 euros.

Per localització geogràfica, les dades del 2020 publicades per l’INE revelen que el 88,8% dels municipis del País Basc es troben entre el 25% dels de més renda d’Espanya, per sobre dels 13.637 euros, seguits de Catalunya, amb el 49,1%. A l’altre extrem hi ha Andalusia, on el 83,3% dels seus municipis se situen entre el 25% amb menys renda, per sota dels 10.393 euros, seguida d’Extremadura, amb un 83%.

Segons l’INE, les capitals de província amb un percentatge més alt de seccions censals amb la renda neta anual mitjana per habitant més elevada estan liderades per Sant Sebastià (57,6%), Girona (41%) i Madrid (39,8%). Per contra, Guadalajara (3,4%), Huelva (2,8%) i Pontevedra (1,6%) presenten els percentatges més baixos.