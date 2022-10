El Ministeri de Treball ha aconseguit un principi d’acord amb els sindicats per al nou Estatut del Becari, mentre la CEOE se’n despenja. El Govern ara haurà d’acabar de ratificar la reforma amb la Seguretat Social i decidir quan porta al Consell de Ministres la norma que pretén obligar les empreses i universitats a pagar unes cotitzacions mínimes pel temps que tenen estudiants en pràctiques. Així ho confirmen diverses fonts presents a la reunió que el Ministeri de Treball va mantenir ahir amb els agents socials. El «no» dels empresaris a l’últim text remès el departament dirigit per la vicepresidenta segona empeny l’executiu a pactar la reforma exclusivament amb els sindicats, que després d’aquesta darrera trobada remetran el text definitiu als seus màxims òrgans de direcció per acabar de definir-ne el vot. Tot i això, fonts tant de CCOO i UGT parlen de preacord i coincideixen que les condicions negociades fins ara els situen en el «sí».

L’entitat empresarial dirigida per Antonio Garamendi ha estat conseqüent amb les posicions que ha defensat els últims mesos i ha dit que les últimes condicions de l’esborrany de l’Estatut del Becari no els valen. Ja es van desmarcar de la darrera pujada del salari mínim i de l’acord en pensions que incrementava les quotes empresarials i ara ho fan amb la reforma de les pràctiques estudiantils. La nova norma acabarà amb les pràctiques extracurriculars a partir del 2025, fixa un màxim d’estudiants en pràctiques segons la mida de les empreses i obligarà les companyies a pagar el transport dels becaris. Tot i això, des de la patronal han defensat durant el procés negociador que la qüestió de les cotitzacions no era el principal problema, tenint en compte que la Seguretat Social estudia bonificacions de fins al 90%. El Govern ha anat endarrerint l’aprovació de la reforma de l’Estatut del Becari per superar tant les diferències internes com per intentar atreure la patronal una entesa.