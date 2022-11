El centre PGA Catalunya Golf and Wellness que hi ha a Caldes de Malavella ha reduït un 50% el consum energètic en l'últim any. Segons detalla l'empresa en un comunicat de premsa el complex, les accions de sostenibilitat eviten l'emissió de 362 tones de CO2 a l'any. Aquesta reducció es deu a la renovació de l'aire condicionat de l'Hotel Camiral per aparells més eficients energèticament amb una inversió de 300.000 euros. Això ha permès la reducció del consum energètic. Per altra banda, el complex ha instal·lat 316 panells solars que ocupen 900 metres quadrats en el sostre de l'hotel. Aquestes plaques generen 210.722 KW d'energia que es destinen a l'autoconsum. Aquesta inversió de 120.000 euros permetran reduir 51 tones de CO2 a l'any.

El complex ha remarcat el seu compromís amb la sostenibilitat i en paral·lel a les inversions d'eficiència energètica, el PGA Catalunya s'ha centrat en restaurar l'ecosistema de les zones aquàtiques. Això implica que en els últims tres anys s'hagi treballat en recuperar la vegetació dels perímetres dels llacs i ha creat i preservat estanys estacionals. El ressort també recicla el 100% de l'aigua i utilitza aigües tractades i depurades per regar els camps de golf i les zones verdes. A més, s'ha instal·lat un nou sistema de rec que necessita un 25% menys d'aigua i n'utilitza de reciclada. Per tot això, els responsables del PGA asseguren que treballen amb un manteniment i conservació del complex similar al d'un santuari natural, un tret distintiu respecte a la majoria de ressorts de golf. Aquesta política empresarial s'alinea amb el Pacte Verd Europeu i l'estratègia de biodiversitat de la UE 2020-2030.