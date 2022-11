La Diputació de Girona preveu un pressupost de 169 milions d'euros per a l'any que ve. La xifra suposa un increment del 3,8% respecte d'aquest 2022 i centrarà els esforços en les polítiques socials –especialment, en habitatge-, actuacions enfocades a la lluita contra el canvi climàtic, la cultura i l'esport. El president de l'ens, Miquel Noguer, diu que es tracta d'un increment «moderat» que busca dotar la institució de les eines per afrontar els «reptes» derivats de l'actual conjuntura econòmica, amb una inflació desbocada. Pel que fa a les inversions, preveuen destinar 4,5 milions d'euros a la xarxa viària gironina i 2,9 milions d'euros en infraestructura per a la canalització de la fibra òptica.