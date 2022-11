Les comarques gironines han rebut 91,7 milions d'euros dels fons Next Generation, un terç dels quals han anat a parar al teixit empresarial de la demarcació. De tot aquest global, més de la meitat -en concret, 56,5 milions d'euros- provenen de convocatòries gestionades per la Generalitat. Precisament, la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, que s'ha reunit amb empresaris i sindicats a Girona, ha destacat "la capacitat" del territori per atraure recursos europeus. La consellera, a més, ha tornat a lamentar la gestió centralitzada que l'Estat fa dels fons europeus i ha reclamat al govern espanyol que transfereixi a la Generalitat els recursos del primer PERTE del vehicle elèctric que no s'han assignat.

La consellera d'Economia ha subratllat la capacitat dels agents econòmics i socials de les comarques gironines per atraure fons europeus i els ha animat a "seguir participant activament en les convocatòries", com han fet fins ara. D'altra banda, la consellera ha tornat a lamentar la gestió centralitzada que el govern central està fent dels fons Next Generation i ha demanat que la Generalitat pugui gestionar els recursos del primer PERTE del vehicle elèctric que no han estat assignats. "Nosaltres tenim el coneixement del territori i del sector. Reclamem a l'Estat que ens transfereixi aquests fons per poder ajudar un àmbit tan important per a l'economia en el procés de transformació que han de dur a terme", ha reivindicat.

La responsable de les finances catalanes ha fet aquestes declaracions a la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona, on ha mantingut una reunió amb els membres del Grup Impuls per Girona (GIG) i una altra amb els sindicats CCOO i UGT, per conèixer de primera mà les prioritats, necessitats i la lectura que fan els agents econòmics i socials de la situació actual i de les perspectives futures.

En una atenció als mitjans de comunicació, la consellera ha anunciat que, a data 21 de novembre del 2022, la vegueria de Girona ha rebut 97,1 milions d'euros dels fons Next Generation. D'aquests, 56,5 milions provenen de convocatòries gestionades per la Generalitat. La resta corresponen a concessions directes i convocatòries tramitades per l'Estat.

"Si tenim en compte les convocatòries resoltes de la Generalitat per tot Catalunya, que sumen fins ara uns 290 M€, la part de la demarcació de Girona suposa un percentatge elevat, un 19% del total, un pes superior al que té la demarcació en termes de població i de pes econòmic", ha remarcat la consellera. De tots aquests diners, una tercera part, el 37%, ha anat a parar al teixit empresarial.

Concretament, 413 empreses s'han endut 36,3 milions d'euros, 130 entitats locals han rebut 39,3 milions i 11,9 milions han anat a parar a 38 centres de recerca. La resta, 9,6 milions d'euros, s'ha repartit entre 8 entitats del tercer sector, 10 fundacions, 6 associacions i 1.552 persones físiques.

Les convocatòries que han despertat més l'interès entre els agents econòmics i socials de les comarques gironines han estat el Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible MOVES II, que ha beneficiat 11 corporacions locals, 59 empreses i 136 particulars: el Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica MOVES III, que ha anat a parar a 59 empreses, 14 corporacions locals 1 entitat del tercer sector, 2 fundacions i 539 particulars; les subvencions destinades al foment i la gestió dels residus municipals, que han rebut 11 corporacions locals i 1 fundació; i, finalment, els plans de sostenibilitat turística, que han beneficiat 6 corporacions locals. Concretament, els ajuntaments de Roses, Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols; els consells comarcals de la Garrotxa i del Ripollès; i el consorci Vies Verdes de Girona.

Noves convocatòries

Durant les reunions, la consellera Mas Guix ha informat els representants empresarials i sindicals de les convocatòries que la Generalitat té previst publicar en els propers mesos i els ha advertit que "queda una part molt important de fons per desplegar i cal tenir projectes preparats per presentar-los a tot arreu on sigui possible". En aquest sentit, ha posat a la seva disposició l'administració de la Generalitat per facilitar-los tots els tràmits necessaris per accedir als fons. "Volem ajudar les empreses a encaixar bé els projectes dins les convocatòries", ha assegurat.

En els propers mesos, i en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, la Generalitat convocarà les subvencions per a projectes d'eficiència energètica en empreses turístiques, de rehabilitació a nivell de barri i d'edificis energèticament eficients, del Programa de recerca Investigo, de suport a les dones en els àmbits rural i urbà o els ajuts per a la digitalització de pimes de transport, entre d'altres. També ampliarà la dotació de la convocatòria per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals.