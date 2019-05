Girona Cinquè repte tecnològic de la UdG per als estudiants d'ESO

Equips d'estudiants d'ESO de les comarques de Girona van donar resposta dissabte, a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, a la cinquena edició del Tecnorepte, una iniciativa pionera a Catalunya que vol despertar l'interès dels joves per la ciència i la tecnologia. Hi van participar una seixantena de joves que, al llarg dels últims mesos, han treballat per projectes en els seus respectius tallers de Tecnologia per dissenyar un giny que permeti implementar el repte plantejat enguany. Els participants van exposar la seva maqueta als jutges del Tecnorepte per mitjà d'una presentació senzilla a partir de 20 imatges i uns 7 minuts de durada, i també van fer una demostració del seu invent. Com a novetat, els futbolistes Àlex Granell i Eloi Amagat van oferir una entrevista en exclusiva, enregistrada abans.