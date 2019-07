Un professor català busca 50.000 firmes perquè es prohibeixin els mòbils a les escoles

Josep Maria Argemí, professor en un institut de Terrassa, ha tramitat una Iniciativa Legislativa Popular al Parlament de Catalunya amb l'objectiu de prohibir l'ús dels telèfons mòbils en escoles i instituts. Ara li cal recollir 50.000 firmes en quatre mesos perquè el Parlament de Catalunya arribi a debatre la seva proposta. La seva intenció és que, per norma, l'ús dels mòbils estigui prohibit però que es permetin excepcions d'ús amb finalitats educatives. També explica que no es tracta d'allunyar la tecnologia de les aules, si bé aposta per prioritzar l'ús d'ordinadors portàtils i tauletes.



La proposta d'Argemí, que és membre del Cercle Català per a la Iniciativa Popular, topa amb la intenció del departament d'Educació, que fa uns mesos va anunciar un pla pilot per incorporar la tecnologia mòbil a les aules a 100 centres públics.

Segons va explicar el conseller, Josep Bargalló, és un pla pioner que busca ensenyar a fer servir la tecnologia amb finalitats pedagògiques que suposin millorar les competències digitals dels alumnes però també d'altres matèries. Per fer-ho, es potenciarà l'ús dels mòbils dels alumnes sense que s'obligui, en cap cas, a tenir-ne.

Prohibits a França

A França, l'ús del mòbils a les escoles està prohibit des de fa mesos. L'any passat, els parlamentaris van aprovar la llei sobre la supervisió de l'ús de telèfons mòbils a les escoles, que era una de les promeses electorals de Macron.