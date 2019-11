L'escola de Serinyà rep el net de qui va posar la primera pedra

El centenari de l'escola Bora Gran, de Serinyà, ahir va rebre un regal d'aniversari especial: la visita del net de l'home que, el juny de 1919, va posar la primera pedra del centre educatiu. En un intercanvi d'impressions amb l'alumnat de primària, Joaquim Fuster va recordar el seu avi, el catedràtic de Medicina i de Farmàcia, a més de rector de la Universitat de Barcelona, Valentí Carulla, alhora que va introduir la mainada en el seu món, el de la neurociència.

El professor de psiquiatria a la Universitat de Califòrnia (Estats Units) Joaquim Fuster, germà del cardiòleg Valentí Fuster, va conèixer les instal·lacions actuals de l'escola i va compartir una sessió divulgativa amb la norantena d'alumnes de primària que té el centre –amb els d'educació infantil, la xifra puja a 122, però aquests no van participar en la trobada.

Reunits al menjador, els infants de 1r a 6è van plantejar qüestions a Joaquim Fuster, que va respondre diverses preguntes dels nens i les nenes relacionades amb qui és ell i l'activitat que realitza –tal com va explicar la directora del Bora Gran, Maria Rosa Planas.

Dies abans, l'exdirectora de l'escola de Serinyà, Maria Rosa Cortada, va oferir dues xerrades preparatòries –amb un grup de 1r a 3r de primària i, després, amb un altre de 4t a 6è– per ajudar els infants a saber que «Joaquim Fuster era el net de Valentí Carulla, que a ajudar a construir l'escola». Cortada va destacar que els alumnes «van mostrar interès i curiositat» per la història i, en relació amb la professió científica de Fuster, van participar en la seva proposta d'«imaginar què els agradaria descobrir»; una pregunta que va rebre respostes com «ser transparent –va dir l'exdirectora–, però també la cura del càncer i de malalties degeneratives».

Maria Rosa Cortada, que va treballar al centre durant 27 anys, també és l'autora de L'escola que estimem, un llibre que en recull la història i es va publict amb motiu del centenari, amb il·lustracions d'alumnes que el curs passat estudiaven al cicle mitjà de primària.