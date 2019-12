Educació, Ivàlua i la Fundació Bofill impulsen pràctiques basades en evidència contrastada

El Departament d'Educació de la Generalitat, Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill volen escurçar la distància entre l'evidència contrastada sobre què funciona en educació i allò que passa a les aules catalanes. Amb aquest objectiu, els tres ens s'han conjurat per impulsar l'estratègia «Escoles d'evidència», que té com a objectiu incentivar el vincle entre grups de recerca i els docents per millorar l'educació a partir d'evidència contrastada.

Com a part de l'estratègia, una vintena de centres participaran en un projecte pilot el curs vinent per posar en marxa noves pràctiques educatives, que poden anar des de canviar l'organització per nivells a triar mètodes d'avaluació diferents.



Neutralitzar les desigualtats

La directora general d'Innovació, recerca i cultura digital, Mar Camacho, va explicar que l'objectiu és «transferir i mobilitzar resultats sobre l'àmbit educatiu» i la finalitat del projecte és «la millora de l'educació i la neutralització de les desigualtats». «Necessitem dues eines: un model de polítiques basat en l'evidència i també aprendre a fer que l'evidència es posi a l'abast dels docents i els centres», va explicar Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill.

La implementació de l'estratègia consisteix en tres fases. La primera fase serà la identificació i selecció dels vint centres participants, que poden ser públics o concertats, de primària i secundària. Aquesta fase es durà a terme en els pròxims mesos, quan s'obrirà una convocatòria perquè els centres interessats s'ofereixin com a participants per al projecte pilot. Per cadascun d'aquests centres, hi haurà un grup reduït de membres –de l'equip docent o l'equip directiu– que seran els «agents de canvi» durant tot el projecte.

A banda, hi haurà també un grup d'investigadors que els formaran i els donaran eines per capacitar-los en recerca i disseny d'avaluacions. Aquesta serà la segona fase, la d'«apoderament».

Es preveu que la selecció i la formació s'enllesteixin a l'estiu. D'aquesta manera, es podrà donar pas a la tercera fase, que consisteix ja en el pilotatge, que s'iniciarà el setembre del 2020.

El projecte pilot de cada centre educatiu serà únic i es dissenyarà entre els agents de canvi i els investigadors en funció de les necessitats i prioritats d'aquell centre i els seus alumnes. Alguns dels centres seran finançats perquè puguin desenvolupar aquest projecte pilot.

La idea és que cadascun proposi una pràctica educativa o un canvi en la seva organització que consideri que pot repercutir de manera beneficiosa en l'educació dels infants. Així, el ventall de projectes pot ser tan ampli com ho siguin les realitats de cada escola i pot variar, abordant aspectes centrats en els mètodes d'avaluació, disciplina o integració.

Segons els impulsors, el projecte «Escoles d'evidència» és una estratègia de política pública «pionera» al sud d'Europa, que connecta Catalunya amb iniciatives similars desplegades a països com els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya o els països escandinaus, apostant pel coneixement, l'avaluació i la implicació de centres i mestres per incrementar l'impacte de les polítiques i modernitzar el sistema educatiu.