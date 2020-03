La suspensió de les classes presencials pot prolongar-se a «maig o juny»

La Ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, confia que els alumnes puguin tornar als centres aquest curs encara que només sigui 15 dies. Adverteix que la suspensió de les classes presencials pel coronavirus pot prolongar-se fins a "maig o juny".



"Els alumnes estan treballant amb esperança i aplicació i tenim la confiança de poder tornar a les aules, si no és d'una manera plena, d'una forma escalonada per fer un repàs general", ha indicat Celaá a una entrevista a Onda Cero.

Celaá ha insistit que cap alumne perdrá el curs pel coronavirus i ha recordat que en la immensa majoria de centres s'havia culminat el segon trimestre i, a partir d'ara, "cal organitzar l'últim".

En aquest sentit, ha explicat que a finals d'abril mantindrà una nova videoconferència amb les comunitats autònomes per "determinar si hi ha condicions per poder seguir via virtual o es pot preveure que hi hagi una possibilitat de coordinar l'activitat presencial".

"Mantenim la confiança oberta de poder atendre alumnes de manera presencial en l'últim trimestre, encara que sigui 15 dies, per fer un repàs presencial d'aquells continguts que han estat estudiats bé per via telemàtica o els dels dos primers trimestres", ha indicat la titular d'Educació.

Així mateix, Celaá ha confirmat que estan tractant de solucionar els problemes que pot causar la bretxa digital i es "treballa en la identificació d'aquells alumnes que, per les circumstàncies de diferent naturalesa, no estiguin connectats amb el professorat".

Així mateix, ha justificat el retard de les proves de la Selectivitat entre el 22 de juny i el 10 de juliol i, pel que fa al contingut, ha recalcat que tothom ha de poder ser avaluat amb la major equitat i que "no seran examinats d'aquells continguts que no hagin treballat".

Sobre la Formació Professional, ha sostingut que "els alumnes seran examinats exactament igual que els de Batxillerat, és a dir, que acabaran els seus cursos en la mateixa data", perquè aquells que ho desitgin es puguin presentar també les proves de l'EBAU.

Celaá ha posat l'accent, no obstant això, en la necessitat de reduir la tensió dels estudiants d'últim curs de Batxillerat davant les proves d'accés a la Universitat: "Cal rebaixar la tensió d'aquests alumnes, cal cercar l'equilibri" i garantir que tindran condicions justes en el seu examen per a la Universitat, ha indicat la ministra.