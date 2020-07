Selectivitat 2020: Les claus que marcaran les proves d'accés a la universitat d'enguany

Les proves d'accés a la universitat (PAU) d'aquest 2020 es duran a terme del 7 al 10 de juliol. Enguany, la crisi sanitària de la Covid-19 ha obligat a modificar diversos aspectes de la selectivitat. Entre d'altres, les PAU estaran marcades per un major distanciament entre alumnes, el "confinament d'exàmens" abans de la seva correcció i també una major flexibilitat d'opcions de desenvolupar per l'alumne en cada prova:

Es podran treure la mascareta durant l'examen?

És la gran pregunta que encara no té resposta i sobre la qual es pronunciarà la comissió d'organització de les PAU dilluns que ve. Es tindrà en compte l'últim minut de l'evolució de la pandèmia. El que està clar és que la mascareta serà obligatòria en l'accés als edificis i a les zones comunes. Fonts de l'organització catalana de la selectivitat han explicat que no volen "marejar" els estudiants per no generar més nerviosisme, ja que aquest any més que mai volen que s'examinin amb "tranquil·litat" i "seguretat".

Més espai entre alumnes, més centres i vigilants

Per poder complir les mesures de distanciament de dos metres entre alumnes, establertes pel PROCICAT, enguany s'amplia el nombre de llocs d'examen i a més de a les universitats també es realitzaran les PAU en instituts i centres concertats. Si l'any passat es van realitzar proves de selectivitat a 20 municipis, enguany es faran a 63, el que reduirà la mobilitat dels inscrits. També es redueix el nombre de tribunals de PAU respecte a 2019, passant de 160 a 216. Pel que fa a nombre de vigilants, i per aquest mateix augment de l'espai físic, es passa de 1.600 el 2019 a 3.500.

Els correctors hauran de "confinar" els exàmens tres hores

Els encarregats de corregir les proves -els resultats estan previstos pel 27 de juliol- hauran de "confinar" els sobres tancats durant tres hores abans de procedir a la seva obertura i correcció. A tots els encarregats de manipular exàmens se'ls demanarà que es rentin les mans amb gel hidroalcohòlic cada mitja hora. S'han d'imprimir l'equivalent a 15 tones de paper i s'ha previst distribuir 2.500 litres de gel desinfectant, han explicat des de l'administració.

Màxim històric d'estudiants preinscrits però... menys aprovats?

Aquest any s'han registrat per fer les proves de selectivitat catalanes 39.904 estudiants. El mateix secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, ha explicat que es tracta del "màxim històric". Darrere d'aquest augment hi hauria motius com que després d'un tercer trimestre atípic marcat per la Covid, més persones han volgut apuntar-se a fer les proves. Aquesta mateixa raó, que s'hagi estudiat de manera ortodoxa només fins al segon trimestre de segon de batxillerat, pot portar a pensar que les proves puguin ser més fàcils.

Major flexibilització d'opcions per a l'estudiant

Baulenas ha explicat que donat que els estudiants del curs 2019/2020 de segon de batxillerat no han pogut acabar tot el temari previst per l'estat d'alarma, hi haurà més "flexibilitat" a l'hora d'escollir opcions de desenvolupar en les preguntes que donen diverses opcions. Però ha insistit que això no implica que els exàmens siguin més senzills ni "menys rigorosos" que altres anys. El doble factor de major nombre d'alumnes preinscrits i aquesta falsa percepció d'alguns sobre que l'any Covid la selectivitat sigui més fàcil podria derivar en un major nombre de suspensos respecte a l'any passat, han explicat des de l'organització.

Què passa si algú té símptomes de Covid?

Si una persona té símptomes de Covid o es troba físicament malament ha d'avisar al vocal del centre d'examen i dirigir-se al centre d'atenció primària, on li diran com procedir. Si fos Covid o una altra malaltia de rellevància podran dur a terme les PAU al setembre comptant com si fos la convocatòria de juny. Si es diagnostiqués un cas de Covid poc després de les proves per part d'un alumne, llavors Salut decidiria com procedir sobre possibles aïllaments.