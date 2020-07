Ja es poden consultar les notes de la selectivitat 2020. Només cal introduir el DNI, NIE o passaport i la contrasenya al portal d'accés a la universitat.

Els resultats de la selectivitat s'havien de fer públics el dilluns 27 de juliol, un mes més tard que el curs anterior. No obstant això, finalment, es van publicar el dia 24. L'estat d'alarma declarat pel govern espanyol va obligar a ajornar les proves d'accés a la universitat (PAU), celebrant-se finalment lluny de les dates inicials previstes. Aquesta selectivitat excepcional, feta amb retard, amb més dies de proves i amb més seus, per poder complir amb les distàncies de seguretat, ha provocat que els estudiants no sàpiguen quines notes han obtingut en la selectivitat fins ben entrats l'estiu i que no puguin conèixer les notes de tall de cada grau universitari fins al dijous 6 d'agost.

Amb la seva formació en standby i per conseqüència, ara mateix amb un futur incert, a alguns els alleuja saber que el Consell Interuniversitari de Catalunya recalca que dels 29.243 estudiants que varen realitzar la convocatòria ordinària de la fase general de la selectivitat el juny del 2019, el 96,42% va aconseguir aprovar-la. No obstant això, molts altres, aquest fet no els hi és del tot tranquil·litzador, ja que la seva aspiració és obtenir la nota més alta per poder superar la nota de tall del grau universitari que desitgen cursar. Aquesta nota no és fixa, ja que cada any varia segons la demanda de l'estudi i de les qualificacions dels estudiants que el volen cursar.

Quan coneguin les notes, a menys que vulguin demanar la revisió d'alguns dels exàmens de les PAU, entre els dies 27 i 29 de juliol -qui ho faci haurà d'esperar per conèixer les notes definitives fins al 9 de setembre-, ja podran calcular la seva nota d'admissió. Però per tant no serà fins al dijous 6 d'agost que coneixeran quina és la nota de tall de cadascun dels graus universitaris en cada centre. Fins aquell dia, tot i saber els resultats dels seus exàmens de la selectivitat, encara no sabran si han pogut entrar al grau escollit. Aquí es poden consultar com varen quedar les notes de tall del curs anterior.

Com calcular la nota de tall

La nota de tall, també anomenada per a molts nota d'admissió, que oscil·la entre els 5 i els 14 punts, es pot calcular a partir d'una mitjana aritmètica que té en compte els estudis cursats (60%), sigui batxillerat o cicle formatiu, i els resultats dels exàmens de la selectivitat (40% de la nota de la fase general i la ponderació corresponent de les dues proves amb més bona nota de la fase específica). La fórmula és la següent:

Nota d'admissió = Nota d'accés + Ponderació 1 + Ponderació 2

La nota d'accés correspon a la mitjana dels estudis cursats (60%) i de la fase general de la selectivitat (40%). La ponderació 1 i la ponderació 2 s'obtenen a partir de la multiplicació de cadascun dels exàmens de la fase específica amb més bona qualificació, sempre que el resultat sigui igual o superior a 5, per 0,1 o 0,2 -segons la vinculació de l'assignatura amb el grau que es vol cursar-. És a dir, les matèries de la modalitat específica de la selectivitat més vinculades amb els estudis universitaris escollits, tenen un major pes en el moment d'obtenir la nota final. Aquí s'hi mostren les ponderacions segons el grau de vinculació amb cada estudi universitari.

Altres dates importants

Quan els estudiants coneguin els resultats de la selectivitat el dilluns 27 de juliol, encara tindran tres dies per a realitzar un canvi de preferència en la seva preinscripció a la universitat, ja que aquest tràmit acaba el dimecres 29 de juliol.

Més tard, quan siguin públiques les notes de tall el dijous 6 d'agost, també sabran si han entrat en la seva primera assignació. Del 6 al 10 podran fer el tràmit d'assignació definitiva si així ho desitgen. Tot i que per a realitzar la matrícula universitària de la primera preferència hauran d'esperar fins al setembre, ja que es podrà realitzar entre el dia 7 i dia 10 d'aquell mes. Anys anteriors, alguns estudiants ja podien formalitzar la matrícula al juliol.

La segona assignació de places es realitzarà al setembre, mes en el qual en principi també s'ha de realitzar la convocatòria extraordinària de la selectivitat. Les dates estaran condicionades a les possibles noves mesures que es puguin adoptar per part de les autoritats a causa de la pandèmia de la Covid-19.