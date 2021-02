Portes obertes amb cites prèvies i protocols

El curs escolar 2021-2022 ja es comença a planificar ara, amb la celebració de les jornades de portes obertes als diferents centres educatius. És l'època en què les escoles presenten el seu programa educatiu que ha de donar pas posteriorment al període de matriculació. Els pares i mares tenen l'oportunitat de conèixer les seves opcions. Triar escola representa una decisió important i hi entren en joc diferents condicionants.

Aquest any s'han de seguir determinats protocols als centres escolars. Ha quedat demostrat que les escoles són espais segurs ja que les xifres de contagi estan controlades. Alguns centres opten per fer les jornades de portes obertes de manera virtual però d'altres han programat sessions de visites. Això sí, han de seguir determinats protocols. Els centres educatius podran fer jornades de portes obertes presencials de cara a la preinscripció 2021-2022 després que aquesta modalitat es cancel·lés el curs passat per la pandèmia. El Departament d'Educació ha autoritzat que així sigui i ha fet arribar als centres unes instruccions per a la seva realització. Així, s'haurà de demanar cita prèvia i la presència de les famílies en els centres s'haurà d'organitzar en grups de com a màxim 10 persones, acompanyades de fins a tres persones del centre. A l'entrada de l'escola s'haurà de prendre la temperatura als visitants i caldrà rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. El format de les visites haurà de ser el d'una reunió i «preferentment a l'aire lliure».

La preinscripció està prevista del 15 al 24 de març de manera telemàtica però el Departament no estableix un calendari tancat per a les portes obertes, sinó que els centre les podran organitzar «durant el període que considerin adient».

L'objectiu és garantir que aquestes visitis es facin de forma «esglaonada».En el cas que la visita es faci a l'interior, les finestres hauran d'estar obertes. Les instruccions concreten també que la visita dels diferents espais del centre «s'ha de fer en el marc d'aquesta reunió o de manera virtual».

A més, s'hauran de seguir les recomanacions bàsiques, com la distància mínima d'1,5 metres entre les persones participants a la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència. S'especifica també que no es podrà lliurar cap documentació en paper. Abans i després de cada visita el centre haurà de desinfectar els espais utilitzats, especialment les superfícies de contacte com cadires, taules o poms de les portes.