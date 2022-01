La responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en la infància i l'adolescència, Laia Asso, ha afirmat que ara mateix s'està donant transmissió del virus als centres educatius i que la variant òmicron ha comportat un canvi radical en aquesta situació. Tot i això, ha negat que siguin un focus de contagi i ha insistit que el que es veu és un "reflex" del que està passant a fora. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afirmat que amb les variants anteriors hi havia pràcticament absència de casos als centres o transmissió baixíssima, cosa que ara ja no és així. Tot i això, ha apuntat que l'àmbit escolar és un dels més analitzats i, per tant, es detecten més casos, també els asimptomàtics.

Ara mateix hi ha un gran nombre de casos a tots els nivells educatius, tot i que una mica més a primària. Asso ha alertat però que això pot ser conseqüència del fet que es fan més tests en aquestes etapes educatives. La responsable de Salut ha reconegut que òmicron ha fet les escoles "més permeables" al virus però ha insistit que el 91% de l'alumnat continua anant als centres. "Amb els matisos que aporta la nova variant, podem mantenir les escoles obertes", ha manifestat. Sobre el plantejament de deixar de comptar cas per cas aquesta primavera, Asso ha considerat que és "vàlid i desitjable" però ha afegit que això es podrà fer si no surt cap nova variant que ho canviï tot un altre cop. Pel que fa als tests en infants, ha afirmat que es revisa de manera més continuada i per això hi poden haver canvis "en qualsevol moment".