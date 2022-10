Les escoles llencen fins a 20 quilos d’aliments al dia

Un estudi elaborat per un equip d’investigadors del CREDA-UPC-IRTA calcula que cada menjador escolar malbarata fins a 20 quilos d’aliments al dia i defensa que un canvi d’hàbits podria evitar que el 34% del menjar acabés a les escombraries.

Per a conscienciar als 300 alumnes cada dia fan ús del servei de menjador i reduir el malbaratament alimentari, l’escola Mas Masó de Salt participa en el projecte Stop Food Waste, gestionat per Scolarest, la divisió educativa de l’empresa de restauració Eurest Catalunya. La companyia celebra que la iniciativa té una «gran acceptació» per part de la comunitat educativa, amb accions que van des d’un taller per a aprendre a pelar la fruita a ensenyar a servir-se al plat només el que es menjaran, passant per una activitat per a prendre consciència de la gana.

Però el malbaratament alimentari s’estén per totes les capes de la societat. Segons dades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 75,3% de les llars espanyoles malbaraten aliments. Durant el 2020 (l’any del confinament), s’hi van malbaratar fins a 1.363 milions de quilos. I en molts casos, es van llançar a les escombraries sense tocar-los (1.038 milions quilos). D’aquests, els aliments que més es van malbaratar són els productes frescos com la fruita (32,1%), la verdura i hortalisses (13,6%) o el pa (4,8%).

A nivell mundial, es calcula que un terç del menjar produït anualment acaba a les escombraries. De fet, el punt 12 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, que fa referència a la producció i al consum responsable, té com a meta reduir a la meitat el malbaratament d’aliments en totes les seves fases l’any 2030: des de la producció, la comercialització i el consum final.

Per la seva banda, el referent de pediatria a l’ICS Girona, Pere Duran, constata que, en els darrers anys, ha augmentat molt el malbaratament alimentari. «És cert que hi ha famílies que, econòmicament, els surt més a compte comprar un paquet de brioixeria industrial, en comptes de productes frescos com per exemple dos quilos de mandarines; l’augment de preus i l’impuls d’algunes indústries alimentàries no ajuden a fomentar la bona alimentació». Malgrat tot, considera que «caldria reaprofitar molt més el menjar, tal com es feia abans, quan els ingredients d’un àpat s’utilitzaven per a l’endemà». Inclús, moltes vegades, «s’acaben llençant aliments caducats a les escombraries per voler aprofitar les ofertes; cal canviar totalment la manera de pensar en aquest aspecte».

La nutricionista Cristina Aguilera creu que un consell a tenir en compte és «eliminar els productes ultraprocessats de casa, ja que és molt fàcil adquirir-los a l’exterior: seria una manera de no abusar-ne».