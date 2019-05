Candidats i programes a Girona

Les primeres eleccions municipals amb 100.000 habitants faran que Girona passi de tenir 25 a 27 regidors. Es preveu que de les eleccions en surti un consistori fragmentat i on es fa pràcticament impensable que cap formació arribi a la majoria absoluta. Els possibles pactes, per convertir un cap de llista en alcaldessa o alcalde o per formar un govern, dependran de molts factors, entre els quals els posicionaments a escala nacional, els models de ciutat o els feelings entre els candidats, a més de la ideologia i el número de vots de cada formació.

JXCAT (Junts per Catalunya)

Cap de llista: Marta Madrenas Mir

Edat: 51 anys

Professió: Advocada, API i professora universitària

Eleccions a les quals s'ha presentat: Tres. Ara és el primer cop que és cap de llista.

Currículum

Va presidir el Col·legi d'API de Girona del 2003 al 2010. Des del març de 2016 és l'alcaldessa de Girona. I diputada al Parlament de Catalunya des del desembre del 2017.

Punts forts del programa

Protecció de les persones: Gent gran, famílies i joves.

Qualitat de vida: renovació urbana, seguretat i civisme, mobilitat i transport públic, nou Pla General.

Diversificació de l'economia i atracció d'inversions.

Compromís amb el país.

ERC (Esquerra Republicana de Catalunya)

Cap de llista: Quim Ayats Bartrina

Edat: 39 anys

Professió: Empleat de banca

Eleccions a les quals s'ha presentat: El 2007, a la llista de les municipals. Ara, és el primer cop com a cap de llista.

Currículum

De jove, vinculat al món associatiu i ha fet voluntariat. Treballa a la banca i ha estat vinculat a Esquerra des de les JERC excercint com a regidor de Joventut i de Barri (2007-2011) i com a senador (2015-2019).

Punts forts del programa

Tornarem a fer promoció publica d'habitatge.

Recuperarem la policia de barri.

Impulsarem els barris: pla de voreres, accessibilitat i mobilitat.

Guanyem Girona

Cap de llista: Lluc Salellas i Vilar

Edat: 34 anys

Professió: Periodista i politòleg

Eleccions a les quals s'ha presentat: Número 2 de la CUP el 2015. Primer cop com a núm 1.

Currículum

Màster en ciència política per la Universitat d'Edimburg. Ha treballat de periodista en diversos mitjans i ha participat en moviments socials. És regidor a l'Ajuntament. Veí del Mercadal.

Punts forts del programa

Fer de Girona una ciutat que garanteixi els drets socials i que cuidi la seva gent.

Fer de Girona una ciutat sostenible mediambientalment i que cooperi amb el seu entorn.

Fer de Girona una ciutat que lideri el camí cap a la República.

PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya)

Cap de llista: Sílvia Paneque Sureda

Edat: 46 anys

Professió: Química

Eleccions a les quals s'ha presentat: El 2011 formava part de la llista. El 2015 i 2019, com a cap de llista del PSC.

Currículum

Llicenciada en ciències químiques. Màsters en gestió integrada, qualitat, medi ambient i riscos laborals i en direcció tècnica d'empreses. Regidora des del 2011 i portaveu del PSC des del 2015.

Punts forts del programa

Un Ajuntament de tots i totes.

Dedicació completa a la ciutat, Girona primer.

Més oportunitats i més seguretat.

Un centre de vianants més gran per a una ciutat que ja és més gran.

CS (Ciutadans)

Cap de llista: Daniel Pamplona Castillejo

Edat: 29 anys

Professió: Doctorand en Dret

Eleccions a les quals s'ha presentat: Primeres eleccions en què es presenta.

Currículum

Llicenciat en Ciències Polítiques, màster en UE. Ha estat treballant a l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica i a l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, a Viena.

Punts forts del programa

Augmentarem la plantilla de policia local.

Reactivació econòmica amb nous eixos comercials i potenciant l'emprenedoria.

Garantirem la neutralitat institucional en edificis públics.

Potenciar la «ciutat peatonal».

PP (Partit Popular)

Cap de llista: Concepció Veray Cama

Edat: 43 anys

Professió: Assessora en comunicació

Eleccions a les quals s'ha presentat: Cinc cops com a núm1. Dos cops a les generals.

Currículum

Nascuda a Girona l'11 de maig del 1976. Consultora de Comunicació. Portaveu del GM del PPC a l'Ajuntament des del 2003. Diputada al Congrés dels Diputats en la X legislatura.

Punts forts del programa

Per una Girona de tots, garantint la neutralitat de l'espai públic i de la institució i millorant la integració, connexió i mobilitat de tots els barris.

Redacció pla estratègic «Girona 2030».

Millores en seguretat, serveis públics, habitatge i rebaixa d'impostos.

ECP (En Comú Podem)

Cap de llista: Eugènia Pascual i Puig

Edat: 44 anys

Professió: Professora de Secundària

Eleccions a les quals s'ha presentat: Segon cop que és cap de llista.

Currículum

Llicenciada en Economia amb formació en màrqueting i 15 anys d'experiència en el sector. Implicada en les lluites socials i mediambientals al carrer i aspirant a seguir fent-ho a les institucions.

Punts forts del programa

Parc públic de lloguer i sancions als grans tenidors de pisos buits.

Pla contra l'atur que prioritza l'ocupació de qualitat.

Pla energètic per l'eficiència i autosuficiència energètica.

Participació i transparència: Protagonisme per a la ciutadania.

PACMA

Cap de llista: Nacho Pascual Sánchez

Edat: 30 anys

Professió: Estudiant del Grau de Ciències Polítiques i àrbitre internacional d'handbol.

Eleccions a les quals s'ha presentat: Primer cop a Girona.

Currículum

Àrbitre d'hanbol des dels 14 anys. Àrbitre més jove de la història en dirigir un partit d'elit a l'Asobal, amb 22 anys. Coordinador del PACMA a Girona des de l'octubre de 2017.

Punts forts del programa

Macroespai d'oci per a gossos a la Devesa.

Pla integral de foment de l'adopció i esterilització d'animals.

Ús de mètodes de control poblacional no letals en la gestió de fauna.

Girona acollidora i sostenible: Reciclar, reduir i reutilitzar.

BSC (Bloc Sobiranista Català)

Cap de llista: Ignasi (Nani) Huertos Rocas

Edat: 62 anys

Professió: Consultor Cultural i Ecològic.

Eleccions a les quals s'ha presentat: Primer com en aquesta formació.

Currículum

Estudis de filosofia, antropologia, psicologia, teoria de la Ciència. Activista ecologista. Promotor d'iniciatives culturals. Promotor d'una empresa biomèdica de nanotecnologia.

Punts forts del programa

Farem la DUI de nou.

Transformarem Girona en una Ciutat Eco-sostenible exemplar.

Legalitzarem la Venda de Marihuana en locals autoritzats. Només a partir de 20 anys.

Contractació immediata de 50 policies municipals.

VOX

Cap de llista: Alberto Tarradas Paneque

Edat: 22 anys

Professió: Tècnic en Comerç Internacional de mercaderies

Eleccions a les quals s'ha presentat: Primer cop a Girona.

Currículum

Diversos anys d'experiència en el sector del comerç i altres. Va entrar a Vox el 2016 «amb la ferma voluntat de servir a la meva pàtria i donar veu als gironins que porten temps silenciats».



Punts forts del programa