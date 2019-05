Candidats i programes a Blanes

La governabilitat a Blanes no ha estat fàcil en aquest mandat. Què passarà després de les eleccions municipals? El PSC de Blanes s'haurà d'enfrontar i vèncer nou partits més per poder mantenir una alcaldia que conserva des del 2011 i que des del 1979 ha conquerit en sis ocasions. I no ho tindrà fàcil tenint en compte el caos que ha imperat aquest darrer mandat, durant el qual els socialistes han patit la marxa dels seus socis de govern, CiU i ERC, i la dimissió del seu cap de llista i alcalde, Miquel Lupiáñez.

PSC

Cap de llista: Mario Ros

Edat: 55 anys

Professió: Músic i compositor.

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que lidera la llista del PSC. A les municipals del 2015 va anar de número 5.

Currículum

Premi d'Honor de composició al CSMMB. Diferents premis internacionals de composició a Itàlia, Bèlgica, França i Catalunya. Obres interpretades arreu d'Espanya, Europa, Argentina i a Nova York.

Punts forts del programa

Projecte i execució de la nova prefectura de Policia Local i altres equipaments.

Creació del departament d'habitatge. Oficina de l'habitatge per lloguer social i habitatges de protecció oficial.

Fomentar la implantació de noves indústries i formació professional específica i de qualitat.

Blanes en Comú

Cap de llista: Jordi Urgell Martínez

Edat: 39 anys

Professió: Educador social i psicopedagòg.

Eleccions a què s'ha presentat: Va liderar Batega el 2015 i ara encapçala Blanes en Comú.

Currículum

Nascut el 1979 a Blanes. Va estudiar i treballar a Barcelona durant 10 anys en un CRAE i en dos centres oberts. Actualment és el coordinador de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) de Lloret de Mar.

Punts forts del programa

La prefactura de policia, la piscina municipal i la remodelació de la zona turística.

Creació d'habitatges d'emergència social.

Descentralització de l'amic.

Participació ciutadana.

Remunicipalització dels serveis.

Recuperació dels serveis juvenils.

Junts per Blanes

Cap de llista: Mia Ametller Salvador

Edat: 45 anys

Professió: Mestra i directora de llar d'infants.

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que lidera la llista de Junts per Blanes.

Currículum

Graduada en Educació Infantil i Primària per la UdG. Des de 1999 dirigeix la llar d'infants La Mainada i és mestra interina d'una escola pública. Ha treballat a Braten Alen Barnehagen i Montessori Barnehagen d'Oslo.

Punts forts del programa

Propiciar un model turístic que faci de Blanes un poble atractiu tot l'any. I aplicar mesures que potenciïn el sector empresarial i el petit comerç del municipi.

Tenir més cura dels ciutadans en risc de vulnerabilitat i crear la primera borsa d'habitatge social.

Crear una administració digital.

ERC

Cap de llista: Àngel Canosa i Fernández

Edat: 49 anys

Professió: Advocat i professor de dret penal.

Eleccions a què s'ha presentat: Va ser cap de llista d'ERC el 2015 i ara repeteix.

Currículum

Nascut a Barcelona, exerceix l'advocacia a la capital catalana i a Blanes. Està casat i és pare de família. Ha exercit de professor de dret penal i compta amb un postgrau de recursos humans. És manaia de Blanes

Punts forts del programa

Fer de Blanes una ciutat que funcioni.

Convertir l'antiga SAFA en un espai generador d'oportunitats, feina i formació.

Fer escoltar la veu del poble en definir el model sanitari, d'aigües de Blanes i de serveis.

Acabar amb les emergències relacionades amb l'habitatge i la pobresa energètica.

Ciutadans

Cap de llista: Sergio Atalaya Martín

Edat: 49 anys

Professió: Gerent d'una empresa de fred industrial, climatització i equipaments d'hostaleria.

Eleccions a què s'ha presentat: Lidera la llista per tercera vegada.

Currículum

Atalaya es va afiliar a Ciutadans (Cs) el 2008 i ha estat candidat de la formació des de les eleccions del 2011. Professionalment és gerent d'una empresa del sector de manteniment industrial. Està casat.

Punts forts del programa

Reactivar l'economia i el turisme.

Recuperar les zones blaves.

Redefinir la gestió del servei de l'empresa de subministrament de l'aigua.

Actuacions en els barris perifèrics més degradats

Gestionar els pressupostos d'una altra manera per poder congelar els impostos.

CUP

Cap de llista: Joan Rota Hübenthal

Edat: 41 anys

Professió: Tècnic sondista.

Eleccions a què s'ha presentat: Va encapçalar la llista de la CUP el 2011. He estat regidor el darrer any i mig.

Currículum

Milita a la CUP des del seu inici. Soci fundador d'Acció Cultural Es Viver, i membre del Casal la Cooperativa. L'octubre del 2017 va substituir a Jaume Pujadas en el càrrec de regidor a l'oposició en el consistori.

Punts forts del programa

Participació ciutadana.

Habitatge social.

Feminisme.

Medi ambient.

Vila d'acollida.

PP

Cap de llista: Salvador Tordera Pérez

Edat: 59 anys

Professió: Empresari industrial.

Eleccions a què s'ha presentat: És la tercera vegada que lidera la llista del PP a Blanes.

Currículum

Gerent i director d'empreses comercials de distribució de begudes. Va estudiar alta direcció d'empreses a ESADE. Es considera bon comunicador, bastant persuasiu i una persona treballadora.

Punts forts del programa

La gestió, fer el doble en la meitat de temps i menys despesa.

Reduir impostos.

Bonificar les iniciatives privades, sobretot les impulsades pels joves.

Incentius per la lluita d'una millor qualitat del medi ambient.

Complir les propostes.

APS

Cap de llista: Javier Lozano Monico

Edat: 63 anys

Professió: Empresari autònom.

Eleccions a què s'ha presentat: És la primer vegada que lidera la llista de l'Agrupació Participativa Blanes (APS).

Currículum

Ha treballat en una empresa nacional de serveis. És empresari autònom des de l'any 2013. Durant 35 anys, ha fet d'entrenador de futbol d'equips com el Blanes, el Vilobí d'Onyar i el Sant Feliu de Guíxols.

Punts forts del programa

Política participativa municipal.

No dependència a partits polítics nacionals / estatals.

Solució a la problemática real del poble.

Equilibrar la política municipal.

VOX

Cap de llista: Pedro Bayonas Muñoz

Edat: 31 anys

Professió: Tècnic de logística.

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que lidera la llista de Vox.

Currículum

Estudiant universitari del Grau d'Història i Geografia. Participa en organitzacions per la defensa de la unitat d'Espanya des de fa anys. Des del 2018 és part executiva del Partit a la província de Girona.

Punts forts del programa

Retornar la seguretat a Blanes. Sense seguretat als carrers no hi ha llibertat.

Frenar la immigració irregular i el radicalisme islàmic.

Reduir la despesa política abaixant els sous dels regidors i de l'equip de govern.

Eliminar subvencions i ajudes a les entitats independentistes i violentes.

Unidos Sí

Cap de llista: Elena Diaz Amela

Edat: 45 anys

Professió: Científica, ecòloga marina.

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que lidera la llista d'Unidos Sí Blanes.

Currículum

Nascuda a Madrid, viu a Blanes des del 2016. Té una filla i és investigadora al CEAB-CSIC. Ha viscut i treballat a Espanya, Xile, Portugal i França. És voluntària en associacions de drets civils i protecció animal.



Punts forts del programa

Garantir la neutralitat institucional de l'Ajuntament que marca la Constitució.

Impulsar que l'espanyol sigui també llengua vehicular a les escoles de Blanes.

Pla de desenvolupament sostenible local en el sector turístic, industrial i agrari, per reduir la temporalitat en l'ocupació.

Estímul del lloguer permanent.