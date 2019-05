Candidats i programes a Palamós

Les eleccions municipals suposaran una renovació del ple de Palamós, ja que sis dels vuits partits que es presenten han optat per posar cares noves al capdavant de les seves candidatures. Només repeteixen l'actual alcalde, Lluís Puig (ERC), i Dani Reixach, de Junts per Palamós, la candidatura independent que va crear després de deixar Esquerra. En canvi, Josep Coll pren el relleu de Teresa Ferrés al PSC i Raimon Trujillo es posarà al capdavant de Junts per Catalunya. D'altra banda, Roser Huete encapaçalarà la llista de la CUP i al PP s'incorpora com a candidat Joan Solés, procedent d'Unió. També es presenta per primera vegada Ciutadans, amb Cristóbal Posadas com a candidat, i hi haurà una nova llista independent, Som Ara Palamós, liderada per Marc Gafarot.

ERC

Cap de llista: Lluís Puig

Edat: 43 anys

Professió: Mestre

Eleccions a què s'ha presentat: És el tercer cop que va a la candidatura d'ERC, la segona com a cap de llista

Currículum

Va ser regidor d'ERC a l'Ajuntament de Palamós entre 2011 i 2013. A les eleccions de 2015 es va presentar com a cap de llista i va superar el PSC per només 23 vots i va aconseguir l'alcaldia.

Punts forts del programa

Promoure el desenvolupament de persones lliures i compromeses a través de l'educació, l'esport i polítiques de joventut

Potenciar i els serveis socials, generar noves oportunitats d'habitatge

Generació d'oportunitats laborals

Reformar la via pública per adaptar-la a les persones amb mobilitat reduïda

PSC

Cap de llista: Josep Coll

Edat: 48 anys

Professió: Administració

Eleccions a què s'ha presentat: És el tercer cop que va a la candidatura del PSC, la primera com a cap de llista

Currículum

Va ser regidor de Seguretat i Mobilitat entre els anys 2011 i 2015. L'any 2015 va anar de número 7 a la candidatura, i no va resultar escollit. Ara és l'encarregat de prendre el relleu de Teresa Ferrés.

Punts forts del programa

Recuperar el rumb i la bona gestió de l'Ajuntament

Amb la tresoreria actual, amortitzar el deute i que reverteixi en la ciutadania

Pla integral de la zona de l'antic club de tennis per fer-hi equipaments esportius

Condicionar el segon tram del passeig del Mar

JxCat

Cap de llista: Raimon Trujijllo

Edat: 26 anys

Professió: Empresari

Eleccions a què s'ha presentat: És la tercera vegada, la primera com a cap de llista

Currículum

Ha estat conseller nacional de la JNC i president local de Convergència des dels 21 anys, president local del PDeCAT i conseller nacional de CDC. Actualment és membre de la Crida.

Punts forts del programa

Reforma integral del passeig del Mar, amb una proposta clara

Afrontar la seguretat, que considera un tema cabdal que fins ara no s'ha tingut prou en compte

La neteja. Aconseguir un poble net i que «realment faci goig»

Junts per Palamós

Cap de llista: Dani Reixach

Edat: 49 anys

Professió: Farmacèutic i psicòleg

Eleccions a què s'ha presentat: Aquesta és la tercera vegada com a cap de llista

Currículum

Va ser regidor amb ERC, i aquesta és la segona vegada que encapçala la llista de Junts per Palamós. Fa dotze anys que és a l'Ajuntament i sempre ha estat a l'oposició.

Punts forts del programa

Prioritzar el dret a l'habitatge i els serveis socials.

Lluitar contra la precarietat laboral.

Treballar al voltant de la infància i la joventut

Projectes de futur: desenvolupar el segon institut i desencallar el tanatori i l'estació d'autobusos

CUP

Cap de llista: Roser Huete

Edat: 63 anys

Professió: Auxiliar d'infermeria i tècnica de farmàcia

Eleccions a què s'ha presentat: És la segona vegada, la primera com a cap de llista

Currículum

Va començar a col·laborar amb la CUP l'any 2014. Va entrar-hi a militar el 2015 i a les anteriors eleccions va anar de número 2 a la candidatura. Ha participat en comitès d'empresa, associacionisme, i activisme.

Punts forts del programa

Polítiques socials i serveis de qualitat

Potenciar la participació ciutadana

Garantir el dret a l'habitatge

Un municipi més amable, amb menys cotxes al centre i una vida social i amb una vida social menys individualitzada

Lluitar per millorar el transport públic a la comarca

PP

Cap de llista: Joan Solés

Edat: 47 anys

Professió: Comercial de vins i caves

Eleccions a què s'ha presentat: Va formar part de la llista de CiU els anys 2011 i 2015. És el primer cop amb el PP

Currículum

Havia estat a les files d'Unió i es va presentar dos cops a les llistes de CiU, tot i que no va entrar com a regidor. Quan Unió va desaparèixer, se'n va anar a les files del PP, i aquest és el primer cop que encapçala una llista.

Punts forts del programa

Més seguretat ciutadana

Baixar els impostos municipals

Neteja del municipi i aposta pel turisme.

Treballar pel benestar social

Ciutadans

Cap de llista: Cristóbal Posadas

Edat: 48 anys

Professió: Consultor en protecció de dades

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada

Currículum

Nou en política, Cristóbal Posadas ha acceptat liderar el projecte de Ciutadans a Palamós per «donar veu a les 2.328 persones que van votar Ciutadans a les eleccions autonòmiques».

Punts forts del programa

Potenciar el turisme i col·laborar amb les associacions de comerciants i hostaleria

Milorar la mobilitat i la seguretat. Resoldre els problemes d'aparcament

Dotar de més recursos la policia local

Potenciar l'ocupació i la joventut.

Crear una àrea específica per a la gent gran i millorar l'atenció al ciutadà

Som Ara Palamós

Cap de llista: Marc Gafarot

Edat: 43 anys

Professió: Politòleg i consultor en relacions internacionals

Eleccions a què s'ha presentat: Va anar dos cops a la llista de CiU. Aquest és el primer cop com a cap de llista

Currículum

Va treballar al Parlament Europeu entre 2002 i 2009. Va ser assessor de CDC en matèria de relacions internacionals entre 2009 i 2013. Ara es presenta per primer com amb Som Ara Palamós.

Punts forts del programa