En Comú Podem reivindica una sanitat pública i gratuïta

En un acte a Palafrugell els comuns van proposar quatre mesures per garantir l'accés a una sanitat universal i de qualitat. Ahir, En Comú Podem de comarques gironines va reivindicar una sanitat universal, pública, gratuïta i de qualitat en un acte al mercat municipal de Palafrugell amb la presència de Joan Luengo, cap de llista per En Comú Podem de comarques gironines, i Natividad Sánchez, candidata per al Congrés per En Comú Podem de comarques gironines. Luengo va marcar com a prioritat reduir les llistes d'espera i també va remarcar que «l'únic partit que proposa un dentista públic com a servei del sistema nacional de salut és En Comú Podem».