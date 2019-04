Arrimadas: «Torroella de Montgrí és tan espanyola com la Giralda»

La número u de Ciutadans per Barcelona, Inés Arrimadas, va assegurar que Errenteria, Altsasu o Torroella de Montgrí «són tan espanyoles com la Giralda de Sevilla», així com va demanar el vot per a tots aquells que tenen els seus drets i llibertats coartats a molts llocs d'Espanya. A més, va destacar que «no hi ha dret a què els que animen els CDR a atacar siguin els qui decideixin quins serveis ha de tenir Huelva».

La candidata va tornar a repetir a Huelva l'experiència de les «Cañas con Arrimadas», al Moll de Las Candas, on desenes de veïns es van acostar a la candidata buscant respostes a les seves principals preocupacions, que tenien molt a veure amb els autònoms, l'ocupació, l'educació i Catalunya, tal com van posar de relleu en les preguntes que li van formular.

«Nosaltres som una nació de 47 milions de lliures i iguals», va destacar la líder de Cs a Catalunya, qui va insistir en el fet que Pedro Sánchez és el «millor president» per als separatistes. En canvi, va assegurar, a qui «més temen Rufián, Bildu i Puigdemont» és a Albert Rivera i a Ciutadans «perquè se'ls acaba aquest aventatge».

La caravana de Ciutadans, amb Arrimadas al capdavant, va passar tot el dia a Andalusia, primer a El Puerto de Santa María (Cadis) i després a Huelva, circumscripció en la que el partit taronja podria aconseguir el seu primer escó, segons el sondeig preelectotal del Centre d'Investigacions Sociològiques. Per Cadis, el partit d'Albert Rivera va aconseguir un diputat a les eleccions del 2016, que mantindria, segons aquest baròmetre.