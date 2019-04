Els comuns es comprometen a defensar el col·lectiu LGTBI

El candidat d'En Comú Podem per Girona, Joan Luengo, va participar ahir en un acte a favor dels drets LGTBI+ a Barcelona, al costat de Mar García i Joan Mena, des d'on es va comprometre a defensar els drets aconseguits i per seguir avançant a favor del col·lectiu. Entre les seves principals propostes hi ha la d'aprovar una llei contra l'homofòbia a tot l'Estat i la de transsexualitat, així com un Observatori Estatal contra la LGTBIfòbia i recuperar la memòria històrica del col·lectiu.