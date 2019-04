Álvarez de Toledo: «Girona és el lloc on la democràcia és més fràgil de tot Espanya»

La candidata del PP a Catalunya, Cayetana Álvarez de Toledo, va assegurar ahir que Girona és una de les províncies més boniques, però també «el lloc on la democràcia és més fràgil de tot Espanya». I va posar dos exemples concrets: els atacs contra el jardí d'Albert Boadella a Jafre i l'1 d'octubre, que va viure des de Sant Julià de Ramis i on va assegurar que l'actuació de la Guàrdia Civil va ser «amable i gentil». La cap de files popular va participar ahir en un acte electoral a Girona, a l'hotel Double Tree, acompanyada del cap de llista per Girona, Sergio Santamaría, i la candidata a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray. Durant la seva intervenció, Álvarez de Toledo va agrair a tots els assistents la seva «valentia» i «heroisme» per haver format part en els darrers anys del PP en una província com Girona.

Álvarez de Toledo va assegurar qu el PP té en aquests moments «una missió històrica»: assegurar la continuïtat de l'estat constitucional de 1978. Per a Álvarez de Toledo, la democràcia «està greument en risc» a causa del nacionalisme «xenòfob» i «tribal». I, en aquest context, va considerar que el nacionalisme no seria tan perillós «si no tingués un aliat» en àmbit estatal: el PSOE de Pedro Sánchez, a qui va titllar de «cap d'un moviment on hi ha separatistes i colpistes que només busquen la liquidació de l'Estat constitucional». Per això, creu que l'únic pla de Sánchez és «indultar els colpistes», cosa que, al seu parer, seria «la ruïna dels demòcrates». Així doncs, creu que l'única dicotomia és entre un govern de Pablo Casado i la «incertesa i la involució democràtica» que suposaria un govern de Sánchez.

La candidata popular, doncs, va considerar que aquesta campanya electoral ha de suposar «un punt d'inflexió» i va fer una crida a tots els votants del PP que van marxar del partit perquè es trobaven «desemparats», tal com li havia passat a ella mateixa. Segons va explicar, va decidir acceptar la proposta de ser candidata no per una obligació política, sinó moral. «No us decebrem», va garantir als seus votants.

Per la seva banda, el candidat per Girona, Sergio Santamaría, va fer també una crida a l'autocrítica del PP en una província com Girona: «Molts dels que ens sentim espanyols, i els que han governat, hem comès l'error de la incompareixença i l'entreguisme, de només rebre odi i animadversió», va indicar. Tot i això, no es va mostrar gens pessimista i va confiar que aquest diumenge obtindran escó per Girona: «El vot al PP és el vot a la democràcia, perquè som els més capacitats per defensar la convivència i la concòrdia», va afirmar. Igual que Álvarez de Toledo, va considerar que Sánchez i els independentistes «ja tenen el pacte firmat» -en referència al document que Quim Torra va entregar al president espanyol-, però es va mostrar confiat en la victòria de Pablo Casado aquest diumenge i va anunciar que, a partir del 28-A, «el procés separatista es diluirà, i quedarà només com un malson».

Finalment, la candidata a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, va considerar que ja arriba el moment que l'Ajuntament «torni a ser de tots», perquè, si no, «no es podrà viure en llibertat», ja que en aquests moments un a part de la societat gironina «viu en una situació de por i crispació». Veray va afirmar que el PP «no cedirà davant del totalitarisme independentista», i va recordar que «si avui Girona i Catalunya continuen essent part d'Espanya, és gràcies al govern del PP».