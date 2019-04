Cuevillas: «Si algú dubta què votar, que pensi en Coripe»

El cap de llista de Junts per Catalunya al Congrés per Girona en les eleccions del proper diumenge, Jaume Alonso-Cuevillas, va apel·lar ahir el vot de tots aquells qui van votar l'1 d'Octubre i el 21 de desembre.

«Si algú encara dubta què votar, que pensi que ens juguem el ser o no ser. Que pensi en Coripe. És l'1 d'Octubre versus 155. Si som més que mai, això és imparable». Alonso-Cuevillas va fer aquestes declaracions a Banyoles, on va visitar el mercat setmanal, acompanyat d'altres candidats a Congrés i Senat, com Fanny Carabellido i Laura Corsunsky.

Així, Cuevillas va ser rebut amb salutacions dels assistents que l'encoratjaven a guanyar i fins hi tot li demanaven autògrafs. El candidat va destacar també la llarga llista d'incompliments de l'Estat a les comarques gironines i va demanar que diumenge cal omplir les urnes de paperetes grogues. Posteriorment els candidats van participar en un dinar amb empresaris, advocats i representants de la política local.



«Limitant els drets»

A la tarda, Cuevillas i els candidats, es van dirigir cap a Cornellà de Terri on van visitar el col·legi electoral on va votar el President Puigdemont l'1 d'octubre acabant la visita amb una trobada amb membres del CDR i del col·lectiu Dones per la República així com veïns de la població. A la visita, a més, es va trobar amb l'alcalde Salvador Coll i membres de la candidatura a les municipals.

Per altra banda, Cuevillas va remarcar, la importància de tenir veus que denunciïn que el judici «és una autèntica farsa» i que «els catalans estem vivint com ens estan limitant tots els drets».