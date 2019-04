Puigdemont apel·la a votar JxCat perquè és la força que volen «apartar» des de l'Estat

L'expresident català Carles Puigdemont va demanar als indecisos que evitin dividir el vot sobiranista i els va animar a apostar per JxCat, perquè segons va dir és la candidatura que volen «apartar» des de l'Estat i a la qual no volen veure «ni en pintura» al Congrés dels Diputats. Puigdemont va llançar aquest missatge a través d'un vídeo gravat que es va emetre durant el míting celebrat a la Llotja de Lleida.

Va destacar que les eleccions de diumenge van «de l'1 d'octubre i de com de forta pot ser la veu de l'1-O al Congrés i el Senat. I, dit clarament, si hi ha alguna cosa que volen apartar som nosaltres, JxCat». «Si hi ha alguna cosa que els obsessiona especialment» a l'Estat, que no voldrien veure «ni en pintura» i que voldrien «fora de l'arc parlamentari és JxCat», va incidir. Així que no val «distreure's», va destacar Puigdemont, que va defensar que les paperetes de JxCat són «vots que no es poden doblegar, que no es poden confiscar, que no es poden posar sota de la catifa ni enviar a judici».

En aquest context, va advertir aquells indecisos que estiguin sospesant «posar els ous a totes les cistelles», per repartir el vot entre les diferents candidatures independentistes, que diumenge que ve JxCat necessita un «gran resultat» per poder enviar un missatge «clar» a l'Estat.

En el míting també hi va intervenir l'expresident Artur Mas, que va dir que JxCat és allò que més s'assembla «a aquella experiència que va generar la primera majoria absoluta» de l'independentisme. al Parlament.

L'exlíder de CDC ha subratllat que els sobiranistes no guanyaran l'Estat "en repressió, en absència de diàleg o en una guerra bruta, que és fastigosa, contra gent honorable", però sí que el poden guanyar "en la votació".

De la seva banda, la número dos de JxCat per Barcelona, Laura Borràs, ha explicat que la seva candidatura presentarà al·legacions davant la JEC per defensar-se dels recursos de Cs i PP contra Puigdemont.

Però ha subratllat que "el recurs més incontestable és omplir les urnes amb els vots de la llista de Puigdemont, perquè nosaltres som la gent del president Puigdemont".

En aquest sentit, ha apel·lat als independentistes que estudien un vot diferenciat en generals, europees i municipals que apostin a totes elles per ser "altaveus" de Puigdemont, ja que és l'"enemic públic número u d'Espanya", ha afegit.