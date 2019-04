Rovira assegura que avalar ERC és emetre un vot «radicalment feminista»

europa press/ddg barcelona

n La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va reivindicar que votar el seu partit és emetre un vot «radicalment feminista» perquè han potenciat les llistes cremallera a les properes conteses electorals que impliquen un 10% més de dones que el que hi ha previst per llei. Així es va expressar en un vídeo gravat a Ginebra que es va emetre en un acte del partit a la biblioteca Montserrat Abelló de Barcelona, juntament amb diverses candidates al Congrés i el Senat, en el qual Rovira es va adreçar als votants: «Tens a les teves mans un vot per votar clarament i radical d'una manera feminista».

Va apostar per «erradicar la mirada patriarcal que hi ha a totes bandes» i també a l'administració de Justícia, amb sentències en què la dones són «doblement victimitzades.» «No existirà una república lliure si no és una república d'homes i dones lliures amb tots els drets», va destacar Rovira, que va posar l'accent en què ERC posa dones a les llistes per prendre decisions i no ser simples espectadores. «Només serem capaços de prendre decisions que integrin tota la societat si hi som totes», va destacar Rovira, que va citar en la seva intervenció com a referents l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa.