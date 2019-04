Alonso-Cuevillas: «És a Puigdemont a qui tenen por»

El cap de llista per JxCat a Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, va tancar ahir la campanya electoral visitant Amer, poble natal de Carles Puigdemont. Acompanyat de l'alcaldessa, Maria Rosa Vila, i altres candidats al Congrés i al Senat, Josep Maria Cervera, Teresa Casademont o Joan Bagué, Alonso-Cuevillas va remarcar el caràcter simbòlic de posar punt i final a la campanya precisament en aquest municipi. Segons va recordar, el primer dia de campanya va visitar Soto del Real per reunir-se amb els altres caps de llista al Congrés: Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sánchez. En canvi, ahir, des d'Amer, va voler tenir «un record per als exiliats i les seves famílies, que pateixen molt». «Com va dir Sánchez fa uns dies, exili i presó són dues cares de la mateixa moneda, de la repressió. Una repressió que venim patint des de fa més d'un any i mig», va recordar.

El cap de llista de JxCat va demanar un cop més el vot dels gironins en aquesta campanya. «Tots junts, amb els nostres presos polítics, amb els exiliats i amb Carles Puigdemont com a president legítim de Catalunya al capdavant som imbatibles i ho saben», va afirmar. «Perquè és a ell a qui tenen por, perquè representa la transversalitat del nostre moviment, la unitat de l'independentisme i la garantia que és imparable», va afegir.

Cuevillas va afirmar: «Nosaltres no volem demanar perdó per l'1 d'octubre, nosaltres n'estem orgullosos, perquè l'1 d'octubre va ser el dia que vam començar a guanyar i l'Estat va començar a perdre». Per això, va afegir que el seu objectiu és una Catalunya independent «perquè el que tenim clar és que no volem viure en un estat demofòbic i autoritari». «Tenim un Estat que està disposat a utilitzar tot el seu poder legal, il·legal i clavegueral, i amb aquesta repressió no ens deixen cap altre camí», va advertir.

Alonso-Cuevillas va fer un balanç de la campanya, i va criticar un cop més els greuges i els incompiments dels governs del PP i el PSOE en projectes i infraestructures com l'N-II, l'arribada del TAV a l'aeroport, la deixadesa del litoral gironí, la situació de la línia de tren entre Ripoll i Puigcerdà o els passos a nivell de Flaçà i Figueres.