Amelló afirma que Ciutadans és la garantia per frenar el separatisme

El cap de llista de Ciutadans (Cs) al Congrés dels Diputats per Girona, Héctor Amelló, va recordar ahir que «Ciutadans és la garantia de frenar el separatisme i fer fora Sánchez de la Moncloa». D'aquesta manera, el cap de llista va clausurar la campanya electoral en el restaurant Torre Mirona de Figueres, acte on es va reivindicar el partit com «el vot útil del constitucionalisme».

El candidat taronja va utilitzar l'últim discurs de campanya per recordar que Ciutadans és «la força imparable del canvi, de la modernització d'Espanya, el vot de la llibertat, la igualtat i la unió de tots els espanyols». El mateix va aprofitar per recordar que Cs «mai s'agenollarà» davant els independentistes, afirmant que «recuperarem la presència de l'Estat en tots els racons de Catalunya». Amelló va acabar la seva al·locució indicant que el vot taronja és «de centre, progressista i moderat, és el vot dels valents que volen recuperar la seva veu». D'altra banda, el candidat al Senat per Girona, Bernat Doria, va recordar que «ha estat la campanya dels valents, la campanya de la il·lusió, la campanya que consolidarà el projecte de Ciutadans a la província».