Lamuà (PSC): «Els humans no veiem les calamitats fins que les tenim a sobre»

«Els humans no veiem les calamitats fins que les tenim a sobre», va advertir ahir el candidat del PSC per Girona, Marc Lamuà, que va apel·lar al vot socialista perquè garanteix «democràcia», «diàleg» i «respecte a les llibertats» davant la «cursa» de PP, Ciutadans i Vox «a veure qui és més d'ultradreta».

Lamuà va considerar que ERC, a les comarques gironines, ha intentat tenir un discurs propositiu, però que en altres bandes atia el conflicte. I va ser especialment crític amb Gabriel Rufián, a qui va acusar d'haver estat «irresponsable» en alguns moments clau i d'importar-li «poc» la qualitat democràtica del país.

Pel que fa a JxCat, va lamentar que es presentin com el «vot de la ràbia», ja que, segons Lamuà, «a Catalunya, el que menys falta li fa és ràbia». Per al candidat, «la ràbia ha estat nefasta» per Catalunya, i va posar com a exemple els discursos de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, «que han atiat la confrontació». Pel que fa al candidat gironí, Jaume Alonso-Cuevillas, va qualificar de «naïf» que hagi dit que tots els dèficits que pateixen les comarques gironines se solucionaran amb la república.

Pel que fa a Ciutadans, va considerar que són «una joguina trencada», i que en unes eleccions on el més important serà l'eix esquerra-dreta queda clar que el vot a Ciutadans serà «erm». «És un partit en caiguda lliure», va valorar.

En relació al PP, Lamuà va valorar que ha estat «un greu error» portar «la noblesa espanyola a fer campanya a Catalunya». «El PP d'Aznar va començar aquest problema, i segueixen entestats en dinamitar tots els ponts de concòrdia», va lamentar.

Tant en el cas de PP com Cs, Lamuà va considerar que a comarques gironines han fet una campanya «de confrontació des de l'espanyolisme», i que qualsevol proposta en clau gironina l'han passat «pel sedàs de la bandera d'Espanya», de manera que «no han aportat gaire al debat territorial».

Per tant, Lamuà va demanar que la «Catalunya moderada» voti al PSC, que, segons va subratllar, ha demostrar «ser responsable amb el territori». El candidat va recordar que el govern socialista havia desencallat temes com el pas a nivell de Flaçà o l'Arxiu, però que han encallats per la «pinça» entre independentistes i la dreta per tombar els pressupostos.