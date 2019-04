521.491 gironins estan convocats a votar en 393 col·legis

Tot a punt per a les eleccions generals a les Corts espanyoles d'avui. En total, 521.491 gironins estan convocats a votar en aquestes eleccions generals. Així, els electors de la província poden dipositar les paperetes en 830 meses de 393 col·legis. Pel que fa al conjunt del territori, 5.586.650 catalans estan cridats a les urnes.

Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), això són 66.874 electors més respecte als comicis del 26 de juny de 2016, en què, aleshores, 5.519.776 catalans estaven cridats a votar. D'aquesta manera, els electors que exerceixin el vot ho faran en alguna de les 8.373 meses que hi haurà repartides en 2.714 col·legis. Per demarcacions, Barcelona disposa del cens electoral més gran, amb 4.131.311 persones que poden votar en 1.618 col·legis i 5.970 meses, repartits en 311 municipis.

· EN DIRECTE Segueix en viu tota la informació de la jornada electoral del 28-A

Pel que fa a Girona, amb 221 municipis, els 522.857 electors que tenen dret a vot ho poden fer a les 830 meses que hi ha repartides als 393 col·legis. En el cas de Lleida, amb un cens de 314.558 votants, aquests poden exercir el seu dret a una de les 563 meses electorals que hi ha repartides als 338 col·legis dels 231 municipis. En el cas de Tarragona, els 553.680 electors dels 184 municipis ho poden fer a les 1.010 meses de 372 locals electorals que hi ha preparades per a l'ocasió.

A tot l'Estat, la xifra d'electors puja a 36.893.976. De tots ells, 34.799.999 resideixen a Espanya i 2.093.977, a l'estranger. Com a curiositat, de tots els electors residents arreu d'Espanya, 1.157.196 podran participar per primera vegada en unes eleccions generals, després d'haver complert 18 anys des de l'anterior votació a Corts el passat 26 de juny del 2016.

Tretze candidatures

Els gironins podran escollir entre tretze candidatures al Congrés i catorze per al Senat. D'aquesta manera, el ventall serà més ampli que en els anteriors comicis de 2016, on s'havien presentat onze llistes tant a la cambra baixa com l'alta.

Entre els partits hi ha ERC, Junts per Catalunya, PSC, Ciutadans, PP, En Comú Podem, Vox, Convergents i Poble Lliure. A més, també es presenten al Congrés Izquierda en Positivo, PACMA, Partit Comunista del Poble de Catalunya i Recortes Cero-Grupo Verde. La previsió és que es produeixi una important renovació de cares entre els diputats gironins, ja que només n'hi ha un dels principals partits, el socialista Marc Lamuà, que repeteixi com a cap de llista. La resta -Montse Bassa per ERC, Jaume Alonso-Cuevillas per Junts per Catalunya, Sergio Santamaría pel PP, Héctor Amelló per Ciutadans i Joan Luengo per En Comú Podem- s'estrenen com a caps de llista al Congrés segons les llistes publicades al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Vot des de l'estranger

A la resta de l'Estat, s'han presentat 1.222 candidatures, cosa que suposa 42 més que fa tres anys. D'aquest total, 608 opten a ocupar algun dels 350 escons al Congrés i les altres 614 aspiren als 208 seients del Senat. En aquestes, els quatre principals partits, PP, PSOE, Unidos Podemos i Ciutadans, van presentar llistes en les 52 províncies. Altres formacions que també s'han presentat a totes les províncies són formacions extraparlamentàries com Vox o el Partit Animalista (PACMA). Una de les exigències que han hagut de complir tots són les llistes paritàries, que impliquen que cap grup pot tenir més del 60% o menys del 40% dels candidats del mateix gènere.

D'altra banda, només un 12,7% dels gironins que resideixen a l'estranger voten aquest diumenge, segons l'INE. Dels 19.676 habitants de la província que estan registrats al cens electoral de residents absents (CERA), només s'han acceptat 2.500 peticions de vot per correu. En aquestes xifres no consten quantes se n'havien demanat.

Per altra banda, el número podria ser inferior per tots els casos en què les butlletes no han arribat a temps a causa del servei de Correus. D'aquesta manera, el percentatge tan baix de votants per correu des de l'estranger posa de manifest, una vegada més, les dificultats del sistema després de la reforma del sistema electoral del 2011.

Segons les dades de l'INE, hi ha 2.500 persones de les comarques gironines registrades com a residents a l'estranger que podran exercir el seu dret a vot. També hi ha 10.658 gironins que viuen a l'Estat però que avui no són al seu municipi de residència i que han demanat votar anticipadament per correu. D'aquestes peticions només se n'han denegat 112 i 10.546 han estat acceptades. D'altra banda, també hi ha 146 persones que resideixen temporalment a l'estranger que han presentat la seva sol·licitud, de les quals 138 han estat acceptades.