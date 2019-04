Desconnexió en família, passejant, al Liceu o ballant sevillanes

Els candidats a les eleccions d'avui van passar la jornada de reflexió en família i descansant després campanya electoral, intensa i atípica, ja que dos dels caps de llista per Barcelona l'han hagut de fer des de la presó.

El president del Govern i candidat del PSOE a les eleccions generals, Pedro Sánchez, va passar el dia acompanyat de la seva família a Anchuras (Ciudad Real), el poble natal del seu pare i els seus avis. Allà el van rebre veïns de totes les edats, que s'hi van fer fotos, i també l'alcalde socialista, Santiago Martín, amb qui va anar a fer una passejada per un camí marcat als afores del poble.

Per la seva banda, el candidat del PP, Pablo Casado, es va traslladar a la localitat avilesa de Navas del Marqués, on sol passar les vacances, i allà va passar la jornada de reflexió acompanyat de la seva dona i els dos fills. Casado va fer una passejada pel camp; va jugar a futbol amb els seus fills, amb qui va xutar unes quantes pilotes, i va anar a veure unes vaques.

Al seu torn, el president de Ciutadans i candidat a la Presidència del Govern, Albert Rivera, va passar el dia a Madrid per descansar i «carregar energies» per afrontar les eleccions. «Avui he aprofitat per descansar, per esmorzar fort, per gaudir d'aquest dia meravellós i per estirar les cames, aquí estic passejant que intueixo que demà serà un dia important per a la nostra democràcia. Estic carregant energies per viure un dia històric», va explicar en un vídeo penjat a les xarxes socials.

El candidat de Podemos, Pablo Casado, va dedicar el dissabte a veure un documental sobre el canvi climàtic al barri madrileny de Lavapiés. Va destacar que «està bé aprofitar» el dia abans de la jornada electoral amb un tema que «els joves d'aquest país i del món han posat sobre la taula per evidenciar que no tenim dos planetes». Seguidor de la sèrie Joc de trons, va fer un paral·lelisme entre les eleccions i la batalla que hi haurà per conquerir el tron de ferro assenyalant que «veurem si triomfen els caminants blancs o triomfem els bons», tot i que va afegir que no era dia per demanar el vot, sinó per «deixar que la gent reflexioni sobre les propostes que ha escoltat» durant la campanya.

Pel que fa als caps de llista per Barcelona, després d'una campanya carregada d'actes -habitualment tant al matí i com a la tarda-, el candidat d'En comú Podem, Jaume Asens, va aprofitar el matí per sortir a passejar en bicicleta, un dels seus hobbies preferits, ja que durant aquests dies gairebé no ha tingut temps per practicar esport i «alliberar tensions», assenyalen fonts dels comuns. A la tarda, Asens va visitar la seva àvia paterna, de 102 anys i origen argentí, un referent per a ell pel seu passat republicà i a la qual acompanyarà a votar el dia següent.

Per al cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, seran les segones eleccions que visqui des de la presó -ja estava a la presó preventiva quan es van celebrar les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017-, a Soto del Real. El seu número dos a la llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, al matí va conversar per telèfon amb Oriol Junqueras i Raül Romeva, i va passar el migdia i la tarda amb la família.

Mentrestant, la número dos de JxCat al Congrés per Barcelona, Laura Borràs, va aprofitar el dia de reflexió amb la seva família fent una ruta literària per Sant Cugat del Vallès. Per contra, el número 1 de la candidatura, Jordi Sànchez, va passar un dia més a la presó de Soto del Real (Madrid), com els altres dos candidats de JxCat empresonats, els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, caps de llista per Tarragona i Lleida, respectivament.

Per la seva banda, la cap de llista del PSC per Barcelona, Meritxell Batet, va passar un matí tranquil, fent una visita familiar i dedicant la tarda a una de les seves grans passions: la dansa, que va practicar des de petita. Concretament, va anar al Liceu per veure el Ballet de Lió, que presenta algunes de les coreografies més representatives de Jirí Kylián, una llegenda viva de la dansa contemporània.

La cap de llista del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que divendres va participar en l'acte de tancament de campanya del seu partit a Madrid, va tornar ahir a Barcelona per passar part de la jornada reflexió en companyia de les seves dues filles.

La cap de llista de Ciutadans per Barcelona, Inés Arrimadas, va visitar en la jornada de reflexió la Feria de Abril, al parc del Fòrum de Barcelona. Enamorada de les sevillanes, va aprofitar l'ocasió per estrenar les espardenyes blaves que va comprar al Puerto de Santa María (Cadis) el passat dilluns.

«Rebujitos, ballar i desconnectar» és la recepta que espera poder seguir, segons fonts pròximes a la líder de Cs a Catalunya, que celebren que podrà «esmorzar amb tranquil·litat i sense entrevistes» i tenir unes hores de relax a casa.