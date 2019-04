Borràs creu que el resultat és un «miracle» i que «manté» JxCat

JxCat es «manté». Aquesta va ser la primera valoració de la número dos al Congrés de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, sobre el resultat de les eleccions espanyoles. En compareixença davant els mitjans des de l'Hotel Catalonia Plaça, a Barcelona, aquest diumenge a la nit, la candidata va donar per bons els set diputats de JxCat.

La número dos de JxCat també va felicitar el PSOE i ERC , i va celebrar que hi hagi més escons independentistes que mai al Congrés -un total de 22 (15 d'ERC i 7 de JxCAT). L'exconsellera ha considerat «un miracle» el seu ­resultat perquè JxCat ho ha tingut «tot en contra», amb tres caps de ­llista al Congrés empresonats -Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull-, i un candidat al Senat a «l'exili» -Jami Matamala.

Borràs també ha felicitat el Front Republicà, que amb el 97% d'escrutini no ha aconseguit cap diputat.

«La conclusió és que el país, que és el que ens importa, ha fet un molt bon resultat», va insistir Borràs, acompanyada del president del Govern, Quim Torra, el líder del PDeCAT, David Bonvehí, i candidats i diputats de JxCat.

Borràs va destacar que el cicle electoral continua el proper 26 de maig amb les eleccions municipals. «Treballarem perquè l'independentisme torni a fer uns bons resultats encapçalats pel president Puigdemont», va subratllar.

«Ens volien apartar»

D'altra banda, l'expresident Carles Puigdemont va intervenir des de Brussel·les també per valorar els resultats electorals. Puigdemont va reconèixer que ERC ha tret «un resultat històric» en aquestes eleccions generals i va assegurar que Junts per Catalu­nya se n'alegra «moltíssim».

El líder de JxCat va celebrar en una compareixença des de Brussel·les que la seva formació hagi fet «un molt bon resultat» i «molt superior» al que auguraven les enquestes.

«Hem tret 7 diputats en condicions dificilíssimes», va reivindicar criticant que durant la campanya els havien «esborrat de les enquestes». «Ens volien apartar», va lamentar. D'altra banda, Puigdemont també va felicitar el PSOE per la seva victòria electoral i ha reconegut que ha guanyat els comicis «amb claredat al conjunt de l'Estat».