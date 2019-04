Espanya dividida

Gran expectativa en aquestes eleccions generals a Catalunya. La més alta dels dar­rers anys. I això malgrat que molts independentistes s'abstenen en aquestes convocatòries. La participació s'ha enfilat quasi tant amunt com el 21-D del 2017. La dreta fa por. Ahir ens saludàvem desitjant-nos sort. I tots sabíem a què ens referíem. D'anomalies, a la jornada electoral, n'hi ha hagut algunes. La primera, que ja fa més d'un any que dura, és la de tenir presos polítics i exiliats. La segona l'han protagonitzada les candidates del PP i de Cs per Barcelona, que no s'han estalviat de fer propaganda electoral el dia de les votacions. La Cayetana –que no s'ha pogut votar a ella mateixa– denunciant que algú li ha dit que no era benvinguda. L'Arrimadas insultant perquè la presidenta de la mesa on votava no li ha volgut donar la mà. Es deuen pensar que ens hem d'agenollar quan passen.

L'entrada de Vox al Congrés demostra que Espanya no ha estat capaç de construir-se encara seguint un model de democràcia homologable. No són només els votants de VOX els que han promès tapar la boca als que no pensen com ells. Si sumem els seus votants als del PP i C's esgarrifa el nivell d'intolerància. La patacada del PP, però, ha estat espectacular, amb uns resultats a l'alçada minsa del seu candidat, Pablo Casado. Els resultats no fan preveure una negociació fàcil per a Pedro Sánchez, que no ha guanyat les eleccions amb la majoria necessària. Pactarà amb Podem i els partits que calguin per assolir majoria? Ja veurem si és prou valent per fer-ho. Que dirà el Rei?

Al País Valencià, malgrat els resultats de Vox, el PSPV podrà seguir governant si manté les coalicions.

A Catalunya l'independentisme enfondeix arrels, es consolida, creix i s'amplia. Que ERC hagi guanyat a Barcelona és una boníssima notícia si s'acaba de confirmar. Llàstima que Front Republicà no hagi arribat a treure cap diputat. No ho ha tingut gens fàcil. Malgrat els canvis de nom i de format, Junts per Catalunya resisteix perfectament. El resultat és que el 60% dels catalans som insubmisos a Espanya per unes raons o altres. Poca broma.