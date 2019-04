Luengo lamenta haver-se «quedat a les portes» però veu bo el resultat

El candidat d'En Comú Podem al Congrés per Girona, Joan Luengo, va ressaltar que a les comarques gironines, l'eix independentisme o no independentisme és «molt potent» però que tot i això havien aconseguit «un bon resultat» amb més de 36.000 vots i s'havien quedat «a les portes» d'aconseguir representació amb «una aposta per l'ecologisme, el feminisme i les polítiques d'esquerres». Luengo va explicar que , tot i haver baixat, són els tercers millors resultats en unes generals. A més, va destacar que els quatre primers partits sumen molt més que el tripartit de la dreta. «En això ens hem de felicitar», va dir. També va felicitar els vencedors a la demarcació i a Catalunya, ERC. I va acabar: «Estic molt content i demà torno a treballar, cosa que altres polítics no podran dir, perquè viuen d'això. I felicitar als qui canviant de cadira mantienen el sou».