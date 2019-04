ERC guanya a gairebé el 80% dels municipis gironins i JxCat en un 17%

Esquerra Republicana va guanyar diumenge les eleccions generals a 174 localitats gironines, gairebé un 80% de les 221 que hi ha a la demarcació, inclosa la capital, Girona, i totes les capitals de comarca. D'aquesta manera, els republicans segueixen guanyant terreny a l'espai postconvergent, ja que JxCat es va imposar només en 39 municipis de la demarcació (un 17% del total), dels quals tan sols un -Anglès- té més de 3.000 habitants. El PSC, per la seva banda, va ser la llista més votada en cinc localitats -quatre de les quals són Lloret, Blanes, Salt i Roses, que es troben entre les més poblades de la província- i Ciutadans va ser la primera força a Vilamalla. Al contrari que ara fa tres anys, ni comuns ni el PP van aconseguir cap victòria a les comarques gironines.

La incontestable victòria d'ERC la deixa en molt bon lloc de sortida de cara a les eleccions municipals i europees del 26 de maig. La seva victòria en 174 localitats -incloses algunes de les més importants de la demarcació, com Girona, Figueres, Palafrugell, Olot o Sant Feliu de Guíxols, entre altres- suposa una notable nova millora respecte el 2016, quan es van imposar en 124 pobles.

En canvi, JxCat s'ha imposat només en 39 localitats gironines, una xifra molt per sota la de 2016, quan Convergència va aconseguir 82 victòries i ja anava a la baixa. Les victòries dels postconvergents es concentren sobretot en localitats petites, especialment de les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva interior. En dues localitats -Bolvir de Cerdanya i Viladasens-, ERC i JxCat han empatat en nombre de vots.



Vilaür, el més independentista

El que queda clar, tanmateix, és que les comarques gironines continuen essent un feu independentista, ja que ERC i JxCat plegats es van imposar en 215 de les 221 localitats que existeixen a la demarcació. Si es tenen en compte els vots a ERC, JxCat i el Front Republicà, el municipi altempordanès de Vilaür és on l'independentisme va obtenir diumenge els seus millors resultats, ja que els tres partits van aconseguir un 89,47% dels vots. A continuació es troben La Pera i Vallfogona del Ripollès, amb un 88,43% cadascun, Albanyà, amb un 87,99%, Espinelves, amb un 87,82%, i Esponellà, amb un 86,95%. En total, va haver-hi 35 localitats on l'independentisme va aconseguir més del 80% dels surfagis.

En canvi, les localitats on l'independentisme ha obtingut els seus percentatges de vot més baixos han estat Santa Llogaia d'Àlguema (24,09%), Lloret (30,83%), Blanes (32,4%), Roses (36,55%), Vilamalla (36,92%) i La Jonquera (37,85%).

Pel que fa als partits no independentistes, el PSC va ser l'únic que va obtenir uns resultats destacables. Els socialistes van millorar resultats i van aconseguir ser la força més votada a Lloret, Blanes (on en els anteriors comicis havien guanyat els comuns), Roses (on el 2016 s'havia imposat el PP), Salt (on el 2016 havia guanyat ERC) i Santa Llogaia d'Àlguema.

Per la seva banda, Ciutadans va obtenir una única victòria a les comarques gironines, a la localitat de Vilamalla, on fa tres anys havia vençut el PP. Els populars, que fa tres anys van aconseguir ser la llista més votada en tres localitats gironines, en aquesta ocasió no han aconseguit ser-ho en cap. El mateix ha passat amb els comuns, que en els comicis de 2016 es van emportar deu victòries i en canvi ara s'han quedat amb el marcador a zero.



Els millors resultats de la dreta

Pel que fa als parits de dreta i ultradreta, han obtingut els seus millors resultats a la província, sobretot, a l'Alt Empordà. La localitat on la suma del «tripartit de dretes» (PP, Cs i Vox) va resultar més elevada va ser Vilamalla, on es va situar en un un 34,97% dels surfagis. En aquest cas, es deu sobretot als bons resultats de Ciutadans, la llista més votada al municipi.

També destaca el 30,35% de vots que van sumar els tres partits a Sant Climent Sescebes, on hi ha una base militar. De fet, és en aquesta localitat on Vox obté el seu percentatge de vots més elevat de tot Catalunya, amb un 14,58%. També destaquen els bons resultats de la dreta a Roses (29,04% dels sufragis), la Jonquera (26,35%), Sant Miquel de Fluvià (25,72%), Viladrau (24,46%), Figueres (23,82%) i Pont de Molins (20,52%), entre d'altres.