Andalusia. Vox adverteix Casado que ha posat en perill els pressupostos

El president del Grup Parlamentari de Vox a la Cambra andalusa, Francisco Serrano, va avisar el PP que «hi ha el risc que no hi hagi ni tan sols possibilitat d'iniciar contactes» per a la negociació del pressupost autonòmic després de la «puntada a la cadira» que, segons el seu parer, va donar dimarts el president del PP, Pablo Casado. Així es va pronunciar Serrano en un comentari publicat al seu perfil de Twitter, després que Casado hagi decidit canviar la seva estratègia després de la derrota històrica del PP a les eleccions generals i passar a l'ofensiva contra Ciutadans (Cs) i Vox, partit al qual va situar a l'«extrema dreta».

«Si s'ha de seure per negociar pressupostos, no és correcte donar-li un cop de peu a la cadira i insultar 3l que s'ha d'asseure amb tu per aprovar-los», va escriure el dirigent andalús de Vox, partit el suport del qual va ser imprescindible per fer arribar Juanma Moreno a la Presidència de la Junta, que prèviament havia tancat un acord de govern amb Cs per conformar un Executiu compartit de 47 escons. En aquest marc, i després del posicionament de Casado, Serrano va considerar que l'actitud del president del PP «no està bé i hi ha el risc que no hi hagi ni tan sols possibilitat d'iniciar contactes» per negociar els comptes autonòmics.

Paral·lelament, el secretari general de Vox i diputat electe per Madrid, Javier Ortega Smith, considera que Casado és un «autèntic oportunista» que «s'ha convertit en un penell» després d'haver-se referit a ells com la «ultradreta» . «Ja teníem el penell taronja i ara tenim el penell que, a més de covard, és blau».

Ortega Smith va assenyalar que el líder del PP «bastant té amb preocupar-se que no li caigui el partit al cap». «Han d'estar preocupats perquè cada vegada més antics votants del PP estan trobant la veritat, la resistència i l'autenticitat a les sigles de Vox i saben que el PP ja està de baixada, només li queda una mica de temps per acabar com la UCD, desaparegut, o com UPyD». El secretari general de Vox va recordar que Casado, a les seves primàries, «es va dedicar a copiar els mateixos eslògans, paraules, discursos i missatges de Vox».