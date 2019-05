Artadi: «Sánchez ha de decidir si va cap a la repressió o cap al diàleg»

La «número dos» de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va assenyalar que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha de decidir «si va cap a la repressió o va cap al diàleg». «Nosaltres en el diàleg sempre hi serem, sempre hi hem estat i seguirem estant sempre aquí. Per tant, depèn de Pedro Sánchez trobar una solució política al que és un problema polític», va apuntar Artadi després de la seva visita a la presó de Soto del Real.

Davant la possibilitat que Jordi Sànchez i Jordi Turull poguessin ser cessats com a diputats, Artadi va assenyalar que resoldran «pas a pas» cap a on van quan sàpiguen «quina és l'aproximació de la cambra davant aquesta nova situació». Així mateix, va incidir que qui ha generat odi a Catalunya «no han estat les opcions democràtiques», sinó que han estat «es opcions que han estat a favor d'empresonar demòcrates, que estan a favor que hi hagi un judici polític, que hi hagi presos polítics i que hi hagi exiliats».

Per Artadi, el ple del Parlament «no representa la voluntat de la ciutadania» perquè, segons la seva opinió, «s'han alterat i no s'estan respectant les majories de la gent, la qual cosa es votarà».

Per part seva, el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, van defensar que el president del Govern hauria d'anar a visitar a la presó Soto del Real el candidat d'ERC, Oriol Junqueras, en qualitat de líder del partit més votat a Catalunya a les eleccions del 28 d'abril.

Per al conseller, que el president del govern i candidat socialista s'hagi d'asseure amb el d'ERC a Soto del Real és «una situació d'absoluta anormalitat i absoluta indecència», però considera que només a través del diàleg podrà trobar-se una solució a una situació que va qualificar d'«atzucac».

«El missatge dels ciutadans i ciutadanes al nostre país va ser molt clar: ni repressió ni renúncia», va afirmar El Homrani, que creu que no és legítim exigir als ciutadans que renunciïn a aquests principis.

Torrent va defensar que Sánchez ha de reunir-se amb Junqueras «no només perquè representa ERC, sinó perquè representa la força guanyadora, el diàleg i la voluntat de trobar aquesta solució democràtica, és a dir, un referèndum per al conflicte entre Catalunya i l'Estat». «Oriol Junqueras s'ha presentat aquestes eleccions no només per recuperar una acta sinó per exercir-la, per exercir els seus drets fonamentals», va concloure el president del Parlament de Catalunya.

En un altre ordre de coses, Junts per Catalunya ha plantejat que les paperetes d'aquesta candidatura independentista a les eleccions europees tinguin com a logotip un retrat de l'expresident Carles Puigdemont, en el cas de les que es distribueixin fora de Catalunya. El propi Puigdemont va publicar al seu perfil de Twitter una imatge d'una papereta de la llista que estarà encapçalada pel seu advocat Gonzalo Boye.