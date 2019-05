Moody's aposta per un Govern de PSOE i Cs

L'agència de qualificació Moody's creu que un Govern de coalició entre el PSOE i Ciutadans seria el més procliu a posar en marxa reformes estructurals. No obstant això, Moody 's va destacar en una nota que un Govern en solitari del PSOE podria també funcionar bé, com a altres països europeus com Portugal i Irlanda.

En aquest sentit, va destacar que la posició del PSOE és ara «significativament més forta» que a l'anterior legislatura, el que permet un horitzó de més estabilitat al Govern. Moody's va indicar que el desafiament és veure si el proper Govern té majoria suficient per facilitar l'avanç de les reformes macroeconòmiques i fiscals, i garantir la sostenibilitat de l'economia i del sistema de pensions.